La Fiscalía de Instrucción de Villa Cura Brochero, a cargo de Analía Gallaratto, dispuso la prisión domiciliaria con tobillera electrónica para Constanza Taricco, la mujer de la localidad de Nono que está imputada por presunta Sustracción de Menores (sus dos hijos de 9 y 6 años) y que se presentó en el Polo de la Mujer de esta capital, tras ser buscada durante ocho días. Según informó el Ministerio Público Fiscal (MPF), Taricco permanecerá en el domicilio de su padre en la ciudad de Córdoba.

Paralelamente, la jueza de Familia de Villa Dolores resolvió que los dos hijos queden en custodia en el mismo domicilio, a cargo de la familia y con control de personal policial (que deberá actuar vestido de civil). Esto, hasta tanto se resuelva la situación en el marco de la causa por restitución iniciada por el padre de los menores, que vive en Alemania.

Cabe recordar que Taricco no se presentó el 25 de julio de 2024 a la audiencia de contacto en el Juzgado en lo Civil y Comercial, Conciliación y Familia de Primera Nominación de Villa Dolores, en el marco de la mencionada causa por Restitución Internacional. Los funcionarios judiciales habían dispuesto esta medida después de conocer los informes psicológicos y médicos de los niños y de la madre.

El 28 de julio de 2023 se dispuso hacer efectiva la orden de restitución de los niños, ambos de nacionalidad alemana y argentina, a la República Federal de Alemania, en el marco de la demanda iniciada por el padre. Si bien la nena no es hija biológica del hombre, él la habría reconocido como propia.

Esta sentencia fue ratificada por el Máximo Tribunal de Córdoba, quien en su resolución aclaró: “El proceso de restitución internacional no tiene por objeto dilucidar la aptitud de los progenitores para ejercer la responsabilidad parental o el cuidado personal de los niños, sino que lo debatido en autos trata de una solución de urgencia y provisoria, sin que lo resuelto constituya un impedimento para que los padres discutan la cuestión por la vía procesal pertinente y ante el juez competente”. Es decir, manteniendo Taricco la custodia de sus hijos. Subraya el MPF que dichas instancias de la Justicia de Córdoba fueron respaldadas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Mientras tanto, en estas semanas, organismos de Derechos Humanos y organizaciones sociales se expresaron en favor de que se respete el derecho de Taricco a cuidar a sus hijos en el país. Las abogadas defensoras Eugenia Scarpinello, Natalia Bilbao y Natalia Lescano denunciaron que se agotaron todas las instancias de mediación porque desde un inicio “la Justicia no quiso escuchar, ni prestar atención”. Esto, expresaron, desembocó en el fallo de la jueza de Familias de Villa Dolores, Sandra Elizabeth Cúneo, que ordena la restitución de los hijos de Taricco al hombre alemán.

Según las abogadas, la decisión de la Justicia es inconstitucional, porque viola el convenio de La Haya al no respetar el "interés superior del niño". “¿Por qué deben someterse a tener que ir a un lugar que desconocen?”, se preguntó Lescano, al remarcar que los niños no vivieron más de dos años en Alemania. “Constanza no es una criminal, quiere que la Justicia actúe sin ser machista, clasista y racista", subrayó Scarpinello.