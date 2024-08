Desde Ciudad de México

Pese a los 7338 kilómetros de distancia, en México también se sintió el sacudón tras destaparse el caso de los supuestos maltrados de Alberto Fernández contra su expareja, Fabiola Yañez. Mayra Mendoza, intendenta de Quilmes que formó parte de la comitiva que cerró el curso internacional organizado por el partido de Andrés Manuel López Obrador cargó duramente contra el expresidente, al considerar que "tiene todas las características de poder haber ejercido violencia de género", aunque insistió que es necesario que "la Justicia investigue, pero en serio, no como se está haciendo con la causa por el asesinato de Cristina Kirchner", dijo a este diario.

"Dado el perfil de Alberto Fernandez, hombre varón cis que evidenció no poder asumir la conducción política de una mujer como Cristina Fernández, y que siempre se preocupó por saber si iba a estar herido en su masculinidad, tiene todas las características de poder haber ejercido violencia de género", expresó la jefa comunal, quien reiteró la necesidad de un accionar judicial serio, objetivo y desligado de las presiones del establishment. "Que se sepa la verdad de lo que pasó, que no se use este tema para tapar el desastre económico de Milei, como creo que está pasando".

"La violencia de género es lamentablemente transversal a todos los sectores, grupos, partidos políticos", añadió. Y cerró: "Del mismo modo que irresponsablemente festejó el cumpleaños de su esposa, y después la culpó de eso, lo creo posible. Son características típicas de círculos de violencia, esto está estudiado y quienes trabajamos con redes de atención a las violencias de género sabemos que es así".

El caso

La Justicia encontró indicios de posibles maltratos del expresidente Alberto Fernández contra su expareja y madre de su hijo Francisco, Fabiola Yañez. Ocurrió en el marco de la investigación por las contrataciones de seguro en la que el juez Julián Ercolini resolvió secuestrar el teléfono de María Cantero -histórica secretaria del exmandatario y pareja de Héctor Martínez Sosa, broker investigado- y localizó una conversación con Yañez, quien relataba escenas de agresiones en Olivos. El magistrado citó a Yañez, quien resolvió no hacer la denuncia y la causa -al ser del ámbito privado- quedó archivada, sin que eso impida en un futuro que la exprimera dama quiera volver a recurrir a la Justicia.

En tanto desde el entorno del expresidente como de Yañez negaron todo tipo de agresión física y hablaron de "una fuerte discusión" en la Quinta de Olivos.