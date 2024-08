El viernes por la madrugada los trabajadores portuarios que ingresaban a cumplir sus tareas en Rosario se encontraron con un incendio en un sector de Servicios Portuarios. Las llamas se originaron por un desperfecto en una de las cintas transportadoras que se utilizan en las terminales 6 y 7. Las llamas se trasladaron al artefacto de traslado de cereal, que es de goma, y rápidamente se expandió. “Gracias a Dios no hubo heridos ni lesionados, solo pérdidas materiales”, dijo en tono de alivio Pedro Gozzi, titular del gremio que nuclea a los trabajadores de carga y descarga de cereales en el Puerto de Rosario.

El dirigente gremial narró que al momento de iniciarse el incendio, “la planta estaba parada, los trabajadores recién estaban ingresando y no había movimiento en esa zona porque no había barco”, destacando que “por suerte no hubo que lamentar ningún herido ni lesionado”. No obstante, Gozzi reclamó a Servicios Portuarios “extremar medidas de seguridad porque por sobre lo laboral siempre está primero el cuidado y la protección de nuestros compañeros en el área de trabajo”.