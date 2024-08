Martín Sabbatella, extitular de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar), destacó por la 750 la buena noticia de que, después de muchos años, el Riachuelo volverá a tener un tramo de su curso de agua navegable. Para el exfuncionario, esto “es fruto de haber lo contrario a lo que dice” el Gobierno de Milei “que hay que hacer”.



El también presidente de Nuevo Encuentro explicó que no se trata de una noticia nueva, sino que ya en septiembre se había terminado la gestión que ahora podrá explotar el nuevo Gobierno. Pero, lejos de llevarse los reconocimientos, dijo que es parte de un trabajo de largos años.

“Ese tramo de navegabilidad significa que el río ya no es lo que era. Sino que tiene una historia. Hay una decisión de Néstor de crear Acumar. Hay una causa que tiene que ver con la responsabilidad del Estado. Hay un trabajo de muchos años. Y logra estos objetivos”, expresó.



Pero, dijo, “más allá de la importancia de poner en valor lo que se ha hecho durante muchos años”, lo que se hizo deja en claro que sin el Estado presente un montón de obras importantes no se llevarían a cabo.

“El saneamiento de una cuenta necesita un abordaje multidisciplinario. Tiene que ver con el control industrial, con la limpieza del agua, con los afluentes cloacales. Es lo contrario a lo que dicen. Porque se jactan de que el Estado es una organización criminal. Y eso no se podría lograr sin el Estado”, dijo.

Y añadió: “No hay ninguna manera de poder hacer esta megaobra sin presencia del Estado. No se hubiera podido sacar todo lo que estaba hundido si durante años no hubiese actuado el Estado. Sin Estado no hubiese habido relocalización de las viviendas, ni limpieza del espejo del agua o programas de reconversión industrial”.

Finalmente, aseguró: “Esto, además de poner en valor cuál es la historia, discute el concepto de Estado Gobierno, que cree que estas cosas pueden salir de algún lado, mágicamente, sin presencia del Estado. Es todo lo contrario a lo que fomentan que hay que hacer. Es fruto de hacer lo contrario a lo que dicen que hay que hacer”.