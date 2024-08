"Debemos tener una mirada atenta y esperanzadora de cara al futuro; la política tiene que ser la herramienta que mejore la calidad de vida de los vecinos", fue el mensaje del intendente. Organizado por el Municipio y el Instituto de Estudios Históricos del distrito, la actividad incluyó una ofrenda floral en el Museo de la Reconquista y un festival en el Puerto de Frutos.



Al conmemorarse el 218° aniversario del desembarco de Liniers al distrito – que en aquel momento llevaba el nombre de Partido de las Conchas - el Municipio celebró el Día de Tigre junto a diversas instituciones de la comunidad, vecinos, vecinas y visitantes. El intendente Julio Zamora participó de la actividad y remarcó que "este es un pueblo con valores, con solidaridad y con unión que no se doblega ante las adversidades".



"Estamos en un contexto muy difícil, es por ello que continuamos recorriendo los barrios para tener un análisis claro y sin fanatismos sobre la realidad que está atravesando la ciudadanía. Debemos tener una mirada atenta y esperanzadora de cara al futuro; la política tiene que ser la herramienta que mejore la calidad de vida de los vecinos", continuó.



Respecto al aniversario del partido, Zamora comentó: "Muy contento de que año tras año podamos mantener intacta la historia de Tigre y este hito tan importante para nuestra comunidad como el desembarco de Liniers. Estamos en un lugar icónico como el Puerto de Frutos para, de alguna manera, ratificar la historia popular que tiene este hermoso centro comercial".



El evento – organizado por el Municipio y el Instituto de Estudios Históricos de Tigre "Margarita Graciela Perrone" – inició con una ofrenda floral en el Museo de la Reconquista. Luego, se llevó adelante un festival para toda la familia en el Puerto de Frutos, que incluyó la participación de los artistas locales: Leo Ríos, Palmito, Los Bermejo; el Ballet Querencia Gaucha; Los Hermanos Miranda y Sacha Fuga. Asimismo, los vecinos pudieron interiorizarse sobre las políticas públicas de la gestión en diversos stands.



La concejala Gisela Zamora, manifestó: "Celebramos y rememoramos el coraje que tuvieron aquellos vecinos para comenzar a recuperar la Nación. Contar con un intendente como Julio Zamora que trabaja, que escucha a la comunidad y que acompaña sus sueños nos llena de orgullo. Tenemos una ciudad cada vez más linda y que tiene obras importantes por delante como ese anhelo que es el Hospital de Alta Complejidad. Es un día de fiesta y también de reflexión para visualizar todos los hitos que hemos logrado y los nuevos objetivos que tenemos fe cara al futuro".



El acto central comenzó con la entonación de la estrofas del Himno Nacional, interpretado por la banda de Música de la Prefectura Naval Argentina; prosiguió con la palabra del intendente y la presidenta del Instituto de Estudios Históricos de Tigre, Mabel Trifaro, quien llevó adelante una pequeña reseña con los hitos más transcentales del partido. Posteriormente, el párroco de la Iglesia Inmaculada Concepción, Cote Quijano realizó la bendición.



Norma, vecina de Tigre desde hace 50 años, dijo: "Me pareció una maravilla el evento, con las bandas, los sorteos y la música. Que recuerden a la gente de esta ciudad siempre es algo hermoso. Sinceramente fue emocionante todo lo que vivimos". Por su parte, Patricia, indicó: "Vinimos desde Capital y la verdad es que este es un Minicipio fantástico, siempre tratamos de visitarlo. Me encanta pasar el día aquí".



El 4 de agosto de 1806 fue declarado como “Día de Tigre” según la Ordenanza Municipal N° 1998/55, promulgada por el Decreto N° 3480/55. De esa manera, el hecho histórico puso al partido dentro de los antecedentes que marcaron los fundamentos de la patria y que más adelante se tomó para celebrar el aniversario de la localidad.