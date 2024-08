La gimnasta brasileña Rebeca Andrade se llevó este lunes el oro olímpico en los ejercicios femeninos de suelo y escribió un nuevo capítulo en la historia deportiva de su país. Se trata de la cuarta medalla que Andrade conquista en los Juegos Olímpicos París 2024 y el sexto podio olímpico del que forma parte en su carrera. En segundo lugar quedó la estadounidense Simone Biles, quien tuvo dos fallas importantes durante el desarrollo de su rutina.

Rebeca Andrade eligió la canción funk "Baile de Favela" para interpretar su rutina de suelo en el Arena Bercy. El jurado le otorgó un puntaje de 14,166 puntos, por encima de los 14,133 que cosechó la norteamericana Simone Biles, que se salió dos veces del cuadrilátero durante su rutina. El bronce fue para la también estadounidense Jordan Chiles, con 13,766 puntos.

Andrade subió al podio mientras sus compatriotas gritaban "¡Rebeca, Rebeca!" y sus colegas la recibían con una reverencia. Simone Biles, que siempre la señaló como su rival más temida, dio una muestra de espíritu deportivo

En la prueba de la barra de equilibrio Rebeca Andrade también había conseguido un puntaje superior al de Simone Biles, aunque ambas quedaron afuera del podio. El medallero de París 2024 para Biles cerró con tres medallas de oro y una de plata.



Rebeca Andrade se llevó el oro en París 2024. Imagen: AFP.

Rebeca Andrade, de la favela al oro olímpico

Rebeca Andrade, de 25 años, nació y creció en una favela en las afueras de São Paulo. Empezó a practicar gimnasia artística gracias a un proyecto social de iniciación deportiva que se dictaba en las cercanías de su casa. Este lunes, se convirtió en la mayor medallista olímpica de su país con dos preseas de oro, tres de plata y una de bronce.



Durante su carrera deportiva, Rebeca tuvo que superar diversas adversidades, entre ellas complicadas operaciones de rodilla que la hicieron dudar de su continuidad en las competiciones internacionales.

"Me sometí a muchas cirugías. No puedo darme el lujo de no concentrarme. Incluso cuando escucho música o camino por la calle estoy concentrada", había dicho la gimnasta en declaraciones a la agencia The Associated Press antes de iniciar su competición en París 2024.

Respecto a su colega Simone Biles y el desafío que implicaba medirse con la gimnasta estadounidense, Rebeca aseguró: "No pienso en las demás en absoluto. Si me concentro en lo que hacen, no me concentro en mí".

