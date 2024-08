La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, aseguró este lunes que el mandatario venezolano Nicolás Maduro "ha trampeado" las elecciones y está "ofendiendo" la memoria de Hugo Chávez, una opinión en línea con lo planteado por Cristina Fernández de Kirchner en México durante el cierre del curso internacional "Realidad política y electoral de América latina".

Respecto a las declaraciones que hizo CFK en el acto de este sábado, cuando pidió “por el legado de Chávez que se publiquen las actas” de las elecciones del pasado 28 de julio, la titular del organismo de derechos humanos sostuvo que la realidad que atraviesa Venezuela "no es fácil".

"Es un país donde tiene de arrastre lo que fue el fundador de ese partido político (Hugo Chávez). Y a este hombre (Maduro) yo no tengo palabras para juzgarlo, porque no puedo hablar de lo que no sé. En esto tienen que estar los políticos, pero los países también, porque están condenando para que presente las actas", planteó en declaraciones a Radio 10.

En ese marco, se refirió a los resultados finales de los comicios y dijo que Maduro no tiene “cómo” justificar la victoria electoral porque "no tiene las boletas, no tiene nada", afirmó.

"Yo lo estoy siguiendo porque lógicamente a uno le interesan los países de Latinoamérica. Tenemos que defendernos entre los latinoamericanos. La mayoría tuvimos dictaduras en el mismo momento, y todos perdieron familias", concluyó la referente de Abuelas de Plaza de Mayo.

En línea con CFK

Las palabras de Estela de Carlotto llegan dos días después del discurso que dio CFK en México, donde expresó su apoyo al comunicado conjunto que emitieron los mandatarios Manuel López Obrador (México), Lula Da Silva (Brasil) y Gustavo Petro (Colombia), un pedido de paz social y de respeto a la institucionalidad que incluyó el reclamo de no injerencia.

En el cierre del curso internacional "Realidad política y electoral de América latina", la expresidenta pidió "que se publiquen las actas" de las elecciones venezolanas por "el legado de Hugo Chávez", al tiempo que apuntó contra "los hongos demócratas que crecen después de la lluvia".

"¿Quiénes son los que hoy hablan de dictadura en Venezuela?", cuestionó. "Los que dicen que hay dictadura en Venezuela tienen diputados que visitan a genocidas en la cárcel. Los que hablan de dictadura son los que entregaron armas al golpe de Estado en Bolivia. Hay que ser más coherentes, por favor", criticó.

El pedido de actas de CFK no cayó bien en el oficialismo venezolano. Este lunes, el vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, aseguró que Javier Milei "gobierna por la tibieza de Alberto Fernández" y planteó, en ese sentido, que en Argentina "traicionaron el legado de (Néstor) Kirchner y Perón" y "traicionaron al pueblo".