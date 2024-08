El Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires en conjunto con su par de Cultura y Educación, anunció una ampliación del Boleto Especial Educativo (BEE): el programa destinado a estudiantes de la modalidad de educación de jóvenes, adultos y adultos mayores, que beneficiará a 182.380 alumnos bonaerenses.

Cada estudiante beneficiario del BEE recibirá una carga mensual de 50 viajes en su tarjeta SUBE, lo que cubrirá sus necesidades de traslado. De esta manera, la medida busca garantizar que todos los alumnos, independientemente de su nivel educativo, puedan asistir a sus instituciones educativas sin enfrentar barreras económicas complejas, acentuadas por las políticas de ajuste y recorte por parte del Gobierno nacional de Javier Milei.

La ampliación de este programa alcanzará a 1.052 escuelas públicas o privadas con aporte estatal y a 1.646 sedes del Plan FINES, distribuidas en 42 municipios de la Provincia, según indicaron desde el Ministerio de Transporte y confirmaron desde la cartera educativa.

El ministro de Transporte, Jorge D’Onofrio, se refirió a la ampliación del boleto y aseguró que representa un compromiso claro del gobierno provincial encabezado por Axel Kicillof para apoyar a los estudiantes en su trayectoria educativa: "Este programa apunta a jóvenes que están terminando o haciendo su primaria, jóvenes, adultos y adultos mayores que están haciendo la primaria, el secundario o terminando con plan Fines. A los bonaerenses y fundamentalmente al gobernador lo votaron para seguir ampliando derechos, para mantener lo que conseguimos hasta hoy. Y justamente a esta población de 182.380 estudiantes, que son los más vulnerables que no pudieron completar su camino educativo con su primario, con su secundario, y que están haciendo el gran esfuerzo a su edad para poder incorporarse de mejor manera al mercado laboral".

Cabe mencionar que el anuncio llega días después de que el gobierno de Javier Milei autorizara a las empresas de transporte a aplicar un nuevo incremento en el precio del pasaje de colectivo en los trayectos del conurbano bonaerense, elevando las tarifas mínimas a 370 pesos a partir del 12 de agosto.

El BEE, que ya beneficiaba a estudiantes universitarios y terciarios, ahora se extenderá para incluir a los jóvenes, adultos y adultos mayores que participan en programas de educación primaria y secundaria. Esta expansión está diseñada para asegurar que estos estudiantes puedan acceder a la educación y permitirles así centrarse en sus estudios y mejorar sus perspectivas laborales futuras.

El ministro subrayó que el gobierno bonaerense tuvo que hacer frente a la deserción del Gobierno nacional en cuanto al financiamiento del transporte, lo que demandó a una serie de ajustes y esfuerzos adicionales por parte de la Provincia. La inversión en transporte, según D’Onofrio, no sólo es clave para la movilidad diaria, sino que también tiene un impacto importante en la economía y el bienestar social. "La inversión al transporte son más o menos 420 millones de dólares en lo que fue este primer semestre y tiene un impacto, por ejemplo, se podrían ver repavimentados 619 kilómetros de rutas o hacer 371 kilómetros de rutas nuevas, o 428 centros de atención primario de salud, 633 jardines de infantes o 3.700 patrulleros", detalló.

D’Onofrio también enfatizó la importancia de mantener el acceso al transporte para los sectores más vulnerables de la población, quienes dependen de estos servicios para cumplir con sus obligaciones diarias, incluyendo la educación y el trabajo.

"Motosierra para los bonaerenses”

Durante la conferencia informativa de los lunes, el ministro de Transporte de la Provincia de también abordó varios temas esenciales, incluidos los desafíos actuales y las respuestas del gobierno provincial. D’Onofrio señaló la situación con el Boleto Integrado, un programa nacional que proporcionaba descuentos significativos a los usuarios que utilizaban múltiples medios de transporte dentro de un periodo de dos horas. Este programa fue descontinuado por el Gobierno nacional de Javier Milei, cuya decisión generó un impacto económico considerable para los usuarios de transporte en la Provincia.

"Lamentablemente, estamos ante un nuevo capítulo de motosierra para los bonaerenses, me refiero al programa Boleto Integrado. Es un programa, o era un programa del Estado Nacional, por el cual se generaba una serie de descuentos a aquellos usuarios que tomaban dos o tres medios distintos de transporte en un lapso de dos horas. El primer boleto se pagaba al 100 por ciento, el segundo al 50 por ciento y el tercero al 25 por ciento. En su primer acto de gobierno, el Ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo. se dirigió al Ministerio que presido para decirme que dejaban de aportar para esa política pública", recordó el ministro.

El impacto de la eliminación del Boleto Integrado repercutió profundamente en el territorio bonaerense, donde la movilidad diaria es una necesidad fundamental para millones de ciudadanos. D’Onofrio destacó que la Provincia ha tenido que asumir costos onerosos para mantener los servicios de transporte, mencionando cifras muy elevadas para ilustrar el esfuerzo financiero que llevan adelante: "En el primer semestre de lo que va del año, 357.826 millones pagó la Provincia de Buenos Aires, hizo el esfuerzo la Provincia de Buenos Aires para compensaciones del AMBA. En ese sentido, 10.050 millones va a ser proyectado del segundo semestre del transporte del interior".

Los desafíos de la Provincia

A pesar de los avances logrados, el ministro D’Onofrio también destacó los desafíos que enfrenta la Provincia de Buenos Aires en términos de financiamiento y ante la falta de apoyo del Gobierno nacional. La eliminación del Boleto Integrado y la falta de financiación adecuada para el transporte representan obstáculos significativos para garantizar que las iniciativas como el BEE puedan continuar beneficiando a los estudiantes.

Finalmente, D’Onofrio terminó con los anuncios con un llamado a la acción y la colaboración para asegurar que se mantengan y amplíen los programas de apoyo al transporte y la educación. "Nosotros estamos desde la Provincia de Buenos Aires, con el 50 por ciento del total del sistema, moviendo nada más ni nada menos que la fuerza laboral que se traslada a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a distintas dependencias de jurisdicción nacional, construyendo el PBI y la riqueza de la ciudad y de estos organismos nacionales. Con lo cual deberíamos ser compensados nosotros por transportar todo eso hacia quienes generan riqueza, si no estaríamos en condiciones de afirmar que nosotros estamos subsidiando a la Nación y que estamos subsidiando a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires".

Una hora más de clase

Desde este mes de agosto, 112 escuelas se integrarán al Programa de Implementación de la Jornada Completa y la Quinta Hora, beneficiando a 22.148 estudiantes de 44 municipios. Esta ampliación es una muestra del compromiso del gobierno provincial con la mejora de la calidad educativa y la equidad en el acceso a la educación, indicó el ministro de Cultura y Educación bonaerense, Alberto Sileoni.

Antes de la implementación de este programa, sólo el 14 por ciento de las escuelas de la provincia de Buenos Aires contaban con más de cuatro horas de clase diarias. Sin embargo, a través de las políticas públicas educativas impulsadas por el ministerio, hoy en día el 70 por ciento de las escuelas primarias públicas ofrecen jornadas escolares extendidas. Esto quiere decir que la cantidad de estudiantes con más de cuatro horas de clase ha aumentado de 112.218 a 742.384.

La incorporación de una hora adicional de clase por día tiene un impacto significativo en el calendario escolar. En las 30 semanas que comprende el ciclo lectivo, esta medida se traduce en 30 días más de clase por año para los niños y niñas. Este tiempo adicional resulta importante para profundizar en las materias básicas y ofrecer una educación más completa y de calidad. “Una hora más de clase diaria significa un día más de escuela a la semana y se transforma en 30 días agregados al calendario escolar anual”, expresó Sileoni.

El programa de jornada completa y la quinta hora transformó la realidad educativa de la Provincia, sostienen desde el Ministerio de Educación. De las 2.326 escuelas que aumentaron su tiempo de clase, muchas han adoptado jornadas completas, mientras que otras han extendido su jornada a 25 horas semanales. Este cambio fue fundamental para los docentes, quienes empezaron a disponer de más tiempo para desarrollar sus clases y profundizar en los contenidos.

En ese contexto, Sileoni también destacó: "Es muy importante porque asumimos la deuda que tenemos respecto de los aprendizajes, porque es más tiempo para prácticas del lenguaje, porque es más tiempo para matemática, porque nos lo pedían nuestros docentes que tenían 4 horas de clase, decían que se les iba muy rápido esas 4 horas y no tenían tiempo para la pausa. La sociedad es mucho vértigo, la escuela a veces necesita más pausa. Bueno, esto lo estamos consiguiendo. Contra algunos vaticinios que decían que los chicos no se iban a despertar una hora antes o que iban a estar molestas las familias por salir una hora después, según el turno no ha ocurrido esto. Los chicos vienen a horario, hay mucha felicidad en las escuelas."

Otro tema que destacó Sileoni fue la importancia de la ampliación del Boleto Especial Educativo, cuya articulación fue desarrollada por su par D’Onofrio y contrapuso la medida con el accionar del Gobierno nacional. "Transitamos el camino distinto al castigo a los y las bonaerenses. El boleto, en algún sentido, es la ampliación de derechos para 182.000 estudiantes, jóvenes, adultos, adultos mayores. No voy a aburrirlos mucho con los números, que van a casi 2.700 espacios educativos de educación de adultos. Ahí tenemos escuelas primarias de adultos, escuelas secundarias, que lo llamamos centros educativos de nivel secundario. Tenemos escuelas especializadas en arte. Y también todo lo que ustedes conocen, que es el plan FINES”, cerró.