Este sábado, a las 19.30, Raquel Kreichman presentará su libro Urdimbres, publicado por la editorial Ciudad Gótica, en el Centro Cultural Madres de Plaza 25 de mayo (Corrientes 987, planta alta, por escaleras). De la presentación participarán la poeta Rocío Muñoz Vergara y la lectura de poemas musicalizados por Chango Naon. Los cantautores Gustavo Ananía, Rubén Pagura y Enrique Llopis formarán parte del acto.

"Tiempos de exilios, exilios del cuerpo, del alma, exilios de palabras que tejieron mi ser, de palabras que supe devorar. ¿Acaso en algún ignoto territorio, continúan dialogando?", se pregunta la autora, quien indaga también: "¿Y qué habrá sido de las que quedaron sin pronunciar?".

El libro indaga, justamente, en la urdimbre de lo cotidiano en forma colectiva. "Mis palabras eran mías y tuyas, eran nuestras. No sé si las busqué o me encontraron, pero yo las hice mías y ellas me hicieron suya. Ellas me dieron el hogar, el cobijo, el horizonte, me dieron los corajes, las pasiones", sigue Kreichman.