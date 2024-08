Central volvió al triunfo y Matías Lequi se ganó el derecho a seguir como técnico del primer equipo. El canaya tuvo ayer decisión para jugar ante Gimnasia y sacó provecho de un gran partido de Jorge Broun y los defensores para llevarse los tres puntos con un gol que encontró en el cuarto de hora final. Lequi intentó darle más generación de juego al equipo, lo logró por momentos, aunque también sufrió cuando se dedicó a defender. El gol de Tomás O’Connor, en un contragolpe, trae serenidad a días de la salida de Miguel Russo y la llegada de un nuevo clásico con Newell’s.

Ya sin Russo como técnico, Matías Lequi, el nuevo entrenador de Central, intentó ayer darle al juego del equipo más elaboración en las jugadas ofensivas. Para eso apostó por Marco Ruben como único delantero y apareció en el mediocampo Lautaro Giaccone. Las intenciones de Lequi aparecieron en algunos momentos del juego, principalmente en el último cuarto de hora del primer tiempo.

Porque Gimnasia fue más profundo en sus ataques y ejerció el control de la pelota. Broun entregó algunas atajadas pero en ningún momento el canaya estuvo incómodo con el partido. Y ganó en confianza cuando en sus ataques exigió a Ledesma, primero con un remate al segundo palo de Giaccone, después para despejar en gran atajada un rebote que tomó Mallo en el área chica. Lo que no tuvo Central es conexión de los volantes con Ruben. Central se acercó al área rival cuando la pelota pasó por Giaccone, y a veces por Campaz. El juvenil abrió caminos, el colombiano tuvo mucha velocidad pero poca precisión y sus intentos no generaron oportunidades.

Marco Ruben estuvo un poco desconectado de los volantes

El general el partido fue malo. Gimnasia impuso presencia en los primeros minutos, Central lo equilibró y después intentó pisar el área del Lobo. En el local se esperó siempre más participación de Domínguez, en el canaya algo de protagonismo en Gómez. Pero el canaya salió a jugar el complemento con más determinación ofensiva y en la primera pelota Ledesma despejó un remate de Giaccone. Minutos después Morales forcejeó con Ruben y cuando el delantero se ganó la posición cayó al piso, aunque Zunino ni quiera fue a revisar las imágenes de la acción. El juego ganó en atractivo porque Gimnasia reaccionó y no se puso en ventaja por dos grandes atajadas de Broun. El uno sacó con mano cambiada un disparo de Domínguez y luego sobre la línea un fuerte cabezazo de Cortazzo.

El partido pasó de jugarse de un área a otra y ahí Central marcó la diferencia. Fue con una corrida por izquierda de Campaz que abrió con pase largo para Copetti. El delantero controló con esfuerzo, devolvió la pelota al punto del penal y de derecha O’Connor marcó el primero con la ayuda del propio Ledesma, a quien se le escapó la pelota de las manos. Gimnasia se descontroló, Esquivel vio la roja a pocos minutos de ingresar, y así la victoria no estuvo en riesgo.

0 Gimnasia

Ledesma

Cortazzo

Morales

Cabral

Pintado

Castro

Garayalde

Colazo

Zalazar

Castillo

Domínguez

DT: Marcelo Méndez

1 Central

Broun

Coronel

Quintana

Mallo

Sandez

Giaccone

Ibarra

M. Martínez

Gómez

Campaz

Ruben

DT: Matías Lequi

Gol: ST: 33m O'Connor (C)

Cambios: ST: 14m Rodríguez por Colazo (G), 21m Copetti por Giaccone (C), 25m O'Connor y Ortiz por Gómez y Martínez (C), 30m Esquivel por Zalazar (G), 38m Rodríguez y Módica por Campaz y Ruben (C), 42m Primante por Cortazzo (G),

Arbitro: Sebastián Zunino

Cancha: Gimnasia y Esgrima

Expulsado: ST: 40m Esquivel (G).