Un presunto caso de corrupción salpica a dirigentes de La Libertad Avanza en Rosario. Se trata de unas 17 mil prendas de ropa que estaban paralizadas en Aduana y llegaron a la ciudad por medio de la Ley de Rezagos, para que las organizaciones sociales distribuyan entre los que más necesitan. Pero la organización beneficiada, Luchadores Latinos, dice que recibió apenas 5 mil prendas. No solo son muchas menos de las que correspondían, sino que aseguran desconocer qué paso con el resto. El caso abrió una interna dentro del propio espacio. Rolando Stábile, coordinador territorial del partido libertario en la ciudad, apuntó contra el vicepresidente de La Libertad Avanza Santa Fe, David Malaguarnera, a quien acusa de evitar dar explicaciones y difundir audios que lo “ensuciaban”, realizados con inteligencia artificial. El viernes, Stábile fue expulsado del partido. “Utilizaron a una asociación civil para retirar mercadería y no sabemos qué hicieron con ella”, aseguró en diálogo con Rosario/12. Por su parte, el apoderado del partido, Juan Pablo Montenegro, aseguró que las prendas fueron entregadas en su totalidad y deslizó que son acusaciones de “oportunistas” que buscan quedarse con cargos en el partido. “Al ser nuevos tenemos un problemita. No somos tan expertos como son otros partidos y tenemos estos inconvenientes, gente infiltrada, que básicamente vienen por un cargo”, dijo a Radio 2.

Por el caso hay una denuncia penal que fue radicada en la Justicia provincial el miércoles pasado. La presentación fue hecha bajo identidad reservada, por una persona vinculada a las organizaciones sociales que detectaron el desmanejo. En concreto, denuncian que las prendas estaban dirigidas a la asociación civil Luchadores Latinos, para que se haga cargo de su distribución entre los que menos tienen. Esa modalidad de intermediarios ya fue utilizada por el gobierno nacional con la Fundación Conin, que se encargó de distribuir entre sus instituciones la leche en polvo retenida en los galpones del Ministerio de Capital Humano, próxima a vencer. En esta oportunidad la ropa llegó por medio de la “Ley de Rezagos” que permite a la Secretaría General de la Presidencia, a cargo de Karina Milei, donar la mercadería varada en la Aduana.

Según el relato, el 25 de junio la organización fue a recibir la mercadería, pero solo les dieron unas mil prendas. Ante esa situación, advirtieron a Stábile, el dirigente que es nexo de las instituciones en el territorio. Después de una serie de reclamos, lograron que se entreguen 4 mil prendas más, pero el faltante seguía siendo cuantioso. Por eso, las instituciones que debían ser beneficiadas por ese cargamento, encabezadas por Luchadores Latinos, se reunieron con Malaguarnera para pedirle explicaciones y conocer qué había pasado con el resto de la ropa. Pero lo que ocurrió en esa reunión complejiza aún más la historia.

“Las instituciones que tenían que recibir esta donación fueron a reclamarle a Malaguarnera. Y me cuentan que les pone un audio, creemos que hecho con inteligencia artificial, donde se me incriminaba a mí de un delito con mercaderías, con fondos del partido, siendo que yo jamás toqué un peso del partido. Nosotros hacemos militancia en la calle, no vemos ninguna caja. Intentó perjudicarme de una manera atroz”, explicó Stábile a este medio. “Cuando las instituciones escucharon el audio me llamaron. Yo les expliqué que era falso y desde entonces estamos intentando contactar a Malaguarnera para que dé explicaciones, pero nunca más me atendió el teléfono a mí, ni a las asociaciones. Me ensució y jamás aclaró qué pasó y donde está la mercadería restante”, añadió.

El escándalo terminó de estallar el miércoles pasado, cuando se radicó una denuncia formal en la Justicia provincial. Dos días después, Stábile fue corrido de sus funciones como coordinador territorial del espacio y expulsado de La Libertad Avanza por el apoderado del partido, Juan Pablo Montenegro. “Salgo a hablar porque quiero que se sepa que en La Libertad Avanza hay gente corrupta que ha realizado una maniobra que no corresponde. Yo no tengo nada que ocultar. Estuve 30 días pidiendo a las autoridades que aclaren lo sucedido y que se limpie mi imagen. Lejos de eso, me terminan expulsando del partido”, expresó. Al día siguiente, el propio Stábile, acompañado por Wilfrido Bogado, titular de Luchadores Latinos, filmaron un video donde cuentan lo sucedido.

El dirigente asegura no tener rastros de qué pasó con el resto de las prendas que nunca llegaron a la institución a cargo de la distribución. “Creo que hubo un abuso de autoridad y una desprolijidad muy importante. Utilizaron a una asociación civil para retirar mercadería y después hacer con ella lo que quisieron, que no sabemos que fue. Pero la realidad es que lo tenía que recibir una asociación civil que se cansó de hacer los reclamos ante esta situación y no tuvo respuestas”, evaluó y añadió: “Creo que mi destitución se hace para cubrir los actos de Malaguarnera, que no explica qué pasó son las prendas. Yo exijo que se limpie mi nombre y el de la institución Luchadores Latinos. De no hacerlo, se entendería que existe complicidad por parte de la dirigencia partidaria en Santa Fe”.

La respuesta

La denuncia movió el avispero. Al punto que los representantes de La Libertad Avanza en la provincia –reacios a hablar con los medios– salieron a dar su versión de los hechos. Fue Juan Pablo Montenegro, apoderado del partido en la provincia, quien debió desmentir las acusaciones contra las autoridades del partido. “La expulsión no es por ninguna denuncia. Al contrario, lo que él está alegando no es así, sino que el presidente de esa asociación fue con una tráfic y se llevó todo el remanente que había. Tengo fotos y videos”, aseguró.

Tanto Montenegro como Malaguarnera son figuras locales vinculadas a la diputada nacional Romina Diez. El primero formó parte de la lista de candidatos que encabezó la economista rosarina en 2023, mientras que el segundo estuvo a cargo de la fiscalización a nivel provincial. “En esto no tiene nada que ver Romina Diez ni mucho menos Karina Milei”, se apuró en aclarar el dirigente este lunes en Radio 2. “Hay gente que se mete, que es oportunista, que quiere cargos, que quiere poner sus empresas en el Estado. Y después se ofuscan”, añadió.

En su descargo, Montenegro explicó que la institución no tuvo la totalidad de la ropa en un primer momento porque no quisieron pagar el costo del traslado. “Cuando van a la Aduana a retirar la ropa, el flete lo pagué yo y costó 180 mil pesos. Pero ese es el motivo por el cual estaba en otro domicilio. Cuando esta persona dice que faltaban cosas, les dijimos que vayan a buscarlas sin problemas”, sostuvo y remarcó: “No se llevaron todo porque no quisieron pagar el flete, entonces la ropa fue a otro lugar. Cuando pidieron lo que faltaba les dijeron que no había problema. Fueron con sus camionetas y se llevaron todo”.

Por último, Montenegro insistió en desmentir las acusaciones de corrupción en el espacio y aseguró tener documentación que lo respalda. “Al ser nuevos tenemos un problemita. No somos tan expertos como son otros partidos y tenemos estos inconvenientes, gente infiltrada, que básicamente vienen por un cargo. Pero a medida que los vamos conociendo los vamos sacando, o se van solos, cuando no consiguen lo que vienen a buscar”, analizó. “Desmiento totalmente lo que dicen y lo van a tener que comprobar en la Justicia, donde van a tener que hacerse cargo de una demanda por daños y perjuicios”, advirtió.