Aerosmith, una de las bandas icónicas del rock mundial, confirmó que no volverá a realizar giras debido a los problemas de la salud vocal de su cantante, Steven Tyler, que a pesar de los intensos esfuerzos de rehabilitación, no logró una recuperación completa de su voz por una lesión en la laringe. La banda, conocida por éxitos como “Love in an Elevator” y “Livin’ on the Edge”, emitió un comunicado para informar la decisión y confirmó la cancelación del resto del “Peace Out: The Farewell Tour”.

“Tomamos la difícil decisión, como banda de hermanos, de retirarnos de las giras”, reza el mensaje que Aerosmith publicó en sus redes sociales. “Siempre queremos volarles la cabeza cuando tocamos en vivo. Pero como ustedes saben, la voz de Steven es un instrumento sin igual. Él estuvo durante meses trabajando incansablemente en recuperar su voz tal cual era antes del daño que sufrió. Lo hemos visto luchar aún cuando tiene al mejor equipo médico a su lado. Lamentablemente, está claro que una recuperación total de sus cuerdas vocales no es posible", continuó el posteo.

Asimismo, confirmaron la cancelación del resto del “Peace Out: The Farewell Tour”, la gira de despedida que incluía 40 conciertos. "Hemos llegado a una decisión desoladora, pero necesaria, como la banda de hermanos que somos, y es que vamos a suspender las presentaciones del tour”.

Y no faltó el agradecimiento para los fanáticos que acompañaron a la banda desde sus inicios: “Era 1970 cuando una chispa de inspiración se convirtió en Aerosmith. Gracias a ustedes esa chispa dio paso a una llama que está viva desde hace más de cinco décadas. Algunos están con nosotros desde el principio, pero todos ustedes son la razón por la que hicimos historia en el rock and roll. Es el mayor honor de nuestras vidas, que nuestra música fuera parte de las suyas”, completaron.

Aerosmith está conformada por Tyler, Joe Perry (guitarra), Brad Whitford, Tom Hamilton y Joey Kramer. A lo largo de su carrera acumuló discos de oro y platino, obtuvo 21 entradas al Top 40 del Billboard Hot 100, alcanzó 13 nueve números uno en el Mainstream Rock Tracks, ganó cuatro premios Grammy, diez MTV Video Music Awards y fue incorporada al Salón de la Fama del Rock. En noviembre de 1991 aparecieron en el episodio de Los Simpsons “Flaming Moe’s” y ese sí es un premio.

El reconocimiento de la banda es tal, que las reacciones al anuncio del retiro de los de los escenarios, no tardaron en llegar. Entre los comentarios de los miles de fanáticos, se destacaron los posteos de figuras como Brian May o Slash, que expresaron su lamento: “Sólo quería tomarme un momento para dar las gracias a Aerosmith por todo. Sin esta banda, nada de esto habría sido posible”, escribió el guitarrista de Guns N’ Roses.

Por su parte May, el guitarrista de Queen, sumó: “Esto me ha sacado una lágrima. Aerosmith ha sido una gran parte de mi vida, como lo ha sido para millones de fans del rock. Steven Tyler se erige como uno de los mejores vocalistas y frontmen de todos los tiempos, y es desgarrador que su extraordinaria voz haya sido tan dañada. Todos te enviamos nuestro cariño y nuestras oraciones por tu recuperación, Steve. La carrera de Aerosmith es realmente algo que celebrar para siempre. Todas las cosas pasan, pero el inspirador trabajo de Aerosmith perdurará, junto con los recuerdos de una de las bandas más increíbles que jamás haya pisado un escenario”, señaló

Qué le sucedió a Steven Tyler

En septiembre del año pasado, durante un concierto de su gira de despedida, Steven Tyler sufrió una lesión en sus cuerdas vocales. Esta lesión causó un sangrado significativo y requirió atención médica intensiva.

A pesar del tratamiento exhaustivo y el esfuerzo continuo por parte del cantante, Tyler no ha podido y no podrá recuperar completamente su capacidad vocal. Los médicos han confirmado que los daños son permanentes.

Este anuncio marca el fin de una era para Aerosmith y sus seguidores. La banda y sus fans compartirán recuerdos duraderos de una carrera que ha influido profundamente en la música rock.