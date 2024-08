"No quiero hacer un culto a la personalidad". Ni bien se enciende el cartel rojo de aire, Alejandro Apo aclara que su intención no es hablar de sí mismo, sino recordar aquella radio de mediados de la década del 70, los 80 y los 90 en la que nació y construyó su carrera. Dueño de una trayectoria única, el periodista y comentarista deportivo celebró 50 años frente a los micrófonos, rodeado de amigos, familiares y compañeros que le rindieron un sentido homenaje en la 750. "La radio sigue con una vigencia imbatible", reflexionó.

Apo quería hablar de "aquella radio artesanal" en la que comenzó el 4 de agosto de 1974 en los estudios de Radio Del Pueblo. La biografía del hombre que bautizó algunas frases ya históricas de las transmisiones deportivas como "¡tengo miedo, nene!" incluye, por supuesto, su paso por el recordado Mitre Sport 80, las transmisiones deportivas de Radio Continental junto a su mejor coequiper, Víctor Hugo Morales, y algunos programas como Todo el verano en un día y Todo con afecto.

"Lo primero que me parece es sonido de infancia", describió Apo a la radio hace unos días durante una entrevista. "Para mí, esas voces son las que me acompañaron, las que me generaron, además de la profesión de mi papá, tenía que ver con la fascinación que me generaba escuchar radio. Yo, primero soy oyente de radio, después lo que quieras".

Telefé y Canal 13, Polémica en el fútbol - el programa que ideó su propio padre, Alejandro Apo padre junto a Carlos Fontanarrosa - fueron otros de los espacios donde dejó su sello. Apo fue compañero de César Mascetti a finales de los 80 y luego condujo Sin testigos, por la señal América TV. Con la llegada de Fútbol para Todos a la TV Pública, se transformaría en uno de los principales comentaristas del ciclo, mientras trabajaba además en Radio Nacional y La Red, entre otras emisoras. Desde hace años es una de las voces inconfundibles de la 750, donde conduce Donde quiera que estés, todas las noches de 23 a medianoche.

Pero además del mundo deportivo, Apo es una voz clave en el universo literario, que ha difundido en sus programas miles de cuentos, novelas e historias y autores. De Cortázar a Sacheri, de Galeano a Soriano, de Poe a Fontanarrosa. La lista es interminable. El caso de Eduardo Sacheri, de hecho, es paradigmático: el autor se hizo conocido gracias a Apo mucho antes de que su libro La pregunta de sus ojos diera paso a la película El secreto de sus ojos, que ganó el Oscar en 2010. Apo atravesó a varias generaciones con la lectura de cuentos en la radio.

El emotivo homenaje a Alejandro Apo en la 750

"Quiero saludar especialmente a toda la gente que ha venido al estudio", comenzó Apo, emocionado, quien agradeció a las autoridades del Grupo Octubre y la 750, Víctor Santa María y Gisela Marziotta, por el espacio para celebrar el aniversario. "Fue un 4 de agosto de 1974 en Radio del Pueblo. El informe que hicieron con la conducción de Bruno, mi nieto, es espectacular", dijo, rodeado de sus compañeros y compañeras.

"Yo les dije a todos que iba a hablar poco. Este resumen que hicieron lo voy a guardar de por vida. (Agustín) el "Negro" Paunero hizo de todo para que hiciéramos este festejo, al que yo me resistía, porque no quería hablar de mí, por eso le quiero agradecer especialmente. Yo quería hacer más mención a la radio con la que me inicié, cómo estaba, cómo era el mensaje, el contenido y la forma", comentó el comentarista deportivo.

Además, propuso hacer un homenaje a la radio. "Es imbatible, a pesar de todos los cambios, a pesar de que muchos chicos no saben qué es la radio. La radio sigue con una vigencia acalambrante", afirmó el conductor de la 750. "Igual, se la rebusca, está. Soy un oyente natural de radio, eso me permite tener una cierta autoridad para hacer la radio. Yo me creo mucho mejor oyente que actor de los medios", se emocionó.