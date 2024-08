En la previa a lo que se prevé será una masiva marcha a Plaza de Mayo por San Cayetano, el referente del Movimiento Popular La Dignidad Rafael Klejzer aseguró que “la calle está para más” y que esto “es un problema de los dirigentes”.



“Está roto el vínculo entre la política y los compañeros y las compañeras. No se le está encontrando el agujero al mate. Ni las cuestiones sociales ni las cuestiones sindicales se resuelven desde lo sindical”, sostuvo al respecto.

Para Klejzer, los problemas que hoy vive la sociedad argentina se van a resolver desde la política. Por lo tanto, “desde ahí tiene que venir el mensaje”. “¿Cuántas marchas tiene que hacer el movimiento piquetero para resolver el tema del hambre? Va a poder hacer miles y no lo va a poder resolver. Lo va a resolver la política”, señaló.



Con una fuerte autocrítica, reconoció: “Ahí estamos fallando. Los dirigentes no están convocando. Por debajo hay muchísimas tareas. Yo tampoco tengo todas las respuestas para dar, las estamos encontrando juntos. El problema es que no hay una centralidad, una coordinación, entre los dirigentes en Argentina”.

Y la respuesta deberá llegar de las propias organizaciones, señaló Klejzer, porque desde el Gobierno “no hay ninguna” solución. “La gente está, con lo que puede, resolviendo el morfi. Con el Gobierno nacional se cortaron los diálogos”, afirmó.

Por eso queda organizarse: “Creo que es de relevancia el diálogo que puede haber con los municipios. Poder resolver localmente algunas situaciones extremas, que no es solo el hambre sino la violencia, los medicamentos que faltan”, argumentó.

“Me parece que nos estamos organizando como si no hubiera un Estado nacional. Pero no solo nuestro sector. El sector de las pymes, de la cultura. Ya está, ganaron. No hay más Estado, organicémonos por afuera”, agregó.

Y finalizó: “La consigna debería ser 'no hay aportes, no hay acompañamiento del Estado, pero hay que pelear por un nuevo Estado'. Somos de la idea de que no hay que dejarlo gobernar. No hay que dejar este programa económico de saqueo. No nos interesa pactar en nada”.