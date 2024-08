El nieto recuperado y militante de H.I.J.O.S. Capital, Charly Pisoni, lamentó que, luego de años de lucha por la Memoria, Verdad y Justicia, se tengan que volver a dar batallas y debates que parecían saldados.

No obstante, en diálogo con la 750, afirmó que "en estos momentos de desmoralización, es importante destacar que en estos ocho meses hubo movilizaciones todos ellos".

"Quizás a veces no alcanza, a veces nos supera la realidad, pero no nos olvidemos que enero hubo un paro general, en febrero una marcha importantísima a Tribunales, en marzo, la del 24, en abril la marcha por la universidad pública, en mayo y junio hubo otro paro, la marcha por la Ley Bases, es decir, todos los meses han sucedido grandes movilizaciones, con lo cual no nos desmotivemos, porque el Gobierno debe escuchar estas exigencias que salen de sectores populares", sentenció.

En este sentido, recordó cómo fue el inicio de su miltancia en la agrupación. "Empecé en H.I.J.O.S. dando charlas en escuelas, y es lo que hago hoy en día porque creo que es lo hay que hacer, lamentablemente. Como militante me queda transmitir mi historia de algún modo para combatir esos discursos que dicen que somos una mentira o un curro", sostuvo.



"A través de la historia personal, del testimonio, poder llegar al presente, poder discutir lo que está pasando hoy, poder hacer ver a ese pibe o piba que quizás duda, que el mismo plan económico que se aplicó cuando desaparecieron mis padres es el que se aplicó hoy. Tenemos que dar de vuelta las batallas que habíamos empezado", concluyó.