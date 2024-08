Los resultados de la Cámara Gessel de la que participaron cuatro de los cinco niños que fueron al monte con Loan Danilo Peña el 13 de julio, activaron este martes nuevas alarmas en torno a la presencia de un "hombre encapuchado" en el naranjal que podría haberse llevado a Loan. Esta hipótesis aparece nuevamente y ya había brotado durante los primeros días de la búsqueda.

Fueron diez horas las que estuvieron declarando este lunes los chicos en el Juzgado Federal de Goya a cargo de Cristina Pozzer Penzo, bajo la mirada de los abogados querellantes y los defensores de los siete detenidos. En medio de la Cámara Gessel trascendió que una de las niñas dijo que “un hombre con capucha” y “con un tatuaje” había raptado a Loan.

Un amigo de Antonio Benítez, tío de Loan y detenido por el hecho, es el principal sospechoso, aunque no se descartaría una segunda persona. La hipótesis también señala que se lo habrían llevado a caballo del lugar, por lo que los investigadores volvieron a poner el foco en ese dato.

El hombre de la capucha

Esta teoría no es nueva: durante los primeros días del caso, una tía de Loan --María Noguera-- denunció que habían visto a un "hombre de capucha blanca" que estaba en la casa de la abuela poco después de que el nene fuera visto por última vez. Sin embargo, esta observación no coincide con la afirmación de la niña en la Cámara Gesell, quien sostuvo que la capucha no sería blanca sino negra.

María Noguera declaró: "La parte de naranjas está en el monte y después da a un lugar limpio, en donde si el nene dice 'me voy de mi papá', alguno de los tres mayores tendría que haberlo visto. Por eso yo no creo la versión de ellos de que no hayan visto de qué lado se fue". Y añadió: "Nos enteramos por un estado de WhatsApp de mi hermana. Entonces mis hermanos agarran la camioneta y vienen a 9 de Julio, ahí en la casa de Camila Núñez, estaba Antonio, él le hace señas y estaba acompañado de otro chico de capucha blanca, que no sabemos quién es. Mi hermano le pregunta a Antonio ´qué sabés de nuestro sobrino´ y Antonio nunca le respondió. Nadie sabía que Loan estaba en el campo, ni con quién estaba en el campo", detalló.

De todas maneras, los investigadores del caso tienen dudas sobre esta pista debido a que la niña que vio al hombre de la capucha reconoció que no estaba allí cuando el supuesto secuestrador se llevó a Loan, sino a varios metros de distancia con los demás chicos.

Sobre la declaración de la chica en cámara Gesell, María Noguera manifestó: "A él se lo llevaron, no se encuentra más nada acá en el campo. No hay nada de él, se lo llevaron". Y añadió: "No puedo confiar más en nadie, algunas de las personas que estaban en esa mesa tienen que saber qué pasó con Loan. Más los que se fueron al naranjal con él, tienen que saber".

Hubo otro dato que llamó la atención de los investigadores. Uno de los chicos afirmó que Daniel “Fierrito” Ramírez y Antonio Benítez, marido de Laudelina Peña, le anunciaron al grupo que se irían “a cazar carpinchos”. Incluso Ramírez, marido de Mónica Millapi, tenía en sus manos “una escopeta”.

La investigación de los fiscales del caso determinó que, efectivamente, Ramírez se dedicaba a la caza y de hecho lo mostraba en posteos de redes sociales. Sin embargo, no se halló ningún arma en el allanamiento a su domicilio. Para los fiscales esta mención fue una sorpresa ya que la supuesta excursión en busca de carpinchos no estaba en el expediente.

Este martes la Justicia descartó oficialmente que haya sido Loan el nene que apareció en una foto en un shopping de Colombia, pese a que los padres habían asegurado que se trataba de él. Las pericias determinaron que el nene de la imagen que se viralizó en los últimos días es de un chico que tiene dos años, tres años menos que Loan. Así se descartó la línea de investigación.

El hermano de Loan

La Justicia de Goya incautó el celular de Cesar Peña, uno de los hermanos de Loan, para peritarlo luego de que se conociera una conversación que tuvo con su prima donde aparece una foto del niño durante el almuerzo en lo de la abuela, que después borró. Jose Peña, otro de los hermanos de Loan, se refirió al tema y sostuvo que no esconden “nada” y que están “a disposición de la Justicia”.

José Peña contó: "El viernes secuestraron el teléfono de mi hermano César para una simple investigación. La Justicia dijo que él, supuestamente, recibió una foto el 13 de junio de la hija de Laudelina, así que se van a hacer simplemente esas indagaciones y no es nada más que eso". José destacó que la imagen en cuestión en la que aparece el niño fue enviada por la adolescente como "mirá quién está acá, quién llegó", haciendo hincapié en que nadie esperaba la visita de Loan.

“Fue César quien le preguntó ´qué está haciendo Loan´ y automáticamente le pasa la foto, así que nada más que eso. Por ahí hubo un malentendido, pero tenemos que aclarar algunas cositas”, destacó. “Él borró los mensajes porque él siempre borra todos los mensajes. Yo también borro, así que acá estamos, a disposición de la Justicia. No estamos escondiendo nada, si quieren investigar, estamos a disposición de la Justicia”, añadió José.

El celular de César está siendo investigado con el programa UFED usado para "evitar los bloqueos más difíciles y extraer evidencia con velocidad y precisión". De acuerdo con la empresa Cellebrite este software "brinda acceso a la más amplia gama de dispositivos móviles, aplicaciones y plataformas de redes sociales".