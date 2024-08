El Consejo Nacional de Pueblos Indígenas (CNPI) ofreció una rueda de prensa en la que sus representantes se pronunciaron a favor del trabajo del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en materia indígena, especialmente con la reforma constitucional que impulsará su Gobierno.

"El Consejo Nacional expresa su agradecimiento al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, por la presentación de la iniciativa de reforma constitucional sobre derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos", reza el comunicado leído por Yanet del Rosario Cruz, coordinadora general del CNPI.

En el mismo comunicado, el organismo indígena hacía extensivo el agradecimiento a la presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, por "hacer suya esta iniciativa y por su respaldo para lograr su aprobación en el mes de septiembre del año en curso".

La iniciativa, presentada por López Obrador en febrero de 2024, pretende modificar 15 artículos de la Constitución y busca reconocer derechos de estas comunidades y restituir su estatus jurídico.

"Nuestro Consejo Nacional ha expresado su total respaldo a esta iniciativa que impulsa un nuevo marco jurídico constitucional para reconocer de una vez por todas nuestros derechos inalienables", remarcó Cruz comunicado en mano.

El CNPI anunció además la convocatoria de la Asamblea Nacional de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos que se celebrará los próximos 8 y 9 de agosto y donde las voces de los 70 pueblos originarios y afromexicanos "se unirán para expresar al pueblo de México que es indispensable saldar la deuda histórica con nuestros pueblos".

Entre las políticas llevadas durante este sexenio de López Obrador, Cruz destacó los planes de justicia, la construcción de los caminos artesanales y el reconocimiento a los lugares sagrados. "Creo que en esta administración hemos visto mayor avance que en otras (...), la relación que se ha establecido a través del diálogo con el Gobierno ha permitido mayor desarrollo para nuestras comunidades", afirmó el consejero nacional del Pueblo Maya, Miguel Ángel Puc Canté.

Apoyo indígena al Tren Maya

Otra de las cuestiones tratadas durante la conferencia de prensa fue los efectos que están suponiendo las obras de uno de los grandes proyectos de López Obrador, el Tren Maya, cuya realización ha supuesto críticas al Gobierno por su afectación medioambiental y al modo de vida de algunas comunidades en la región de Yucatán.

No obstante, la postura del CNPI respecto a dicho proyecto es positiva como explicó su secretario técnico, Hugo Aguilar Ortiz. "Creo que hay un respaldo importante de los pueblos indígenas hacia este proyecto del presidente", explicó Aguilar quien mencionó la importancia del Tren Maya para el desarrollo de las comunidades de la zona.

El secretario técnico comentó que el proyecto había sido aprobado por el Consejo en votación y que de las 1414 comunidades consultadas solo diez se habían pronunciado en contra. "Sí hay oposición, no podemos negarlo, pero creemos que no tiene sustento y no es generalizada", sentenció Aguilar quien recordó que las comunidades contrarias al proyecto tenían derecho a replicar mediante los instrumentos legales pertinentes.