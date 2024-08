Los trabajadores aceiteros comenzaron un paro este martes tras no haber acordado con la patronal el aumento paritario. Por esta razón, el secretario general del Sindicato de Aceiteros del Departamento de San Lorenzo, Daniel Succi, adelantó que la medida de fuerza se extenderá 24 horas más.

"Parece que los únicos que estábamos haciendo paro por reforma laboral, impuesto a las ganancias y por paritarias debemos ser los aceiteros, por eso debe ser sorpresivo, pero no para los empresarios", ironizó el representante de los trabajadores aceiteros, diálogo con la 750.

"Desde el 24 de enero que venimos parando cuando decretó el paro la CGT, cuando votaron los diputados y senadores, y ahora con paritarias después de tener cuatro reuniones y que nos hayan ofrecido un 6,5%", explicó.

Para Succi, la patronal no puede alegar que no está en condiciones de brindar el aumento que se le pide, ya que "no son formadores de precios". "Lo que sí son formadores de dólares", apuntó.



En este contexto, adelantó que la medida de fuerza que comenzó este martes se extenderá, al menos, por un día más.

"Arrancamos ayer una medida de fuerza en forma conjunta con los compañeros de la Federación. Y como tenemos las facultades para tomar medidas cuando lo creemos necesario, los dos sindicatos decidimos aplicarle 24 horas más. Esta tarde nos juntaremos y veremos si tenemos respuestas", sostuvo.