El paro docente definido por Amsafé para el día de ayer tuvo una primera disputa: la del acatamiento. Mientras el secretario general del sindicato, Rodrigo Alonso, lo calificó de "altísimo" y aseguró que algunos docentes trabajaron "extorsionados" por el descuento del día y el plus de asistencia. En cambio, desde la mañana, el gobernador Maximiliano Pullaro adelantó que la mayoría de los docentes de la provincia iba a ir a trabajar. "Las escuelas tienen que estar abiertas porque muchos docentes van a trabajar y muchos padres van a llevar a sus hijos", expresó. Y si bien prometió datos del acatamiento para los próximos días, por la tarde, la subsecretaria de Calidad Educativa, Ana Bacolla, aseguró que ayer tuvieron "un registro de carga superior al de otras jornadas de huelga". Es decir, que hubo más docentes que completaron la declaración jurada por haber trabajado.

La evaluación de Amsafé fue contraria. "El acatamiento fue altísimo, pese a que sufrimos amenazas, extorsiones, mandaron mails a las escuelas diciendo que los docentes tenían que completar las declaraciones juradas. Así y todo lo que estamos haciendo es una muestra de dignidad, los docentes tenemos dignidad, somos consecuentes, dijimos que la propuesta paritaria era insuficiente, que le faltaba la recuperación del salario. El gobierno se equivoca porque cree que el enemigo somos los docentes, pero el enemigo no somos los docentes, el gobierno, en vez de amenazar, de extorsionar, de hacer conferencias de prensa, tiene que mejorar la propuesta paritaria", expresó el secretario general de Amsafé, quien aseguró que "por supuesto" hay recursos para mejorar los salarios docentes.

"El jueves pasado el ministro de Economía de la Nación felicitó a la provincia de Santa Fe no solamente por el ajuste que lleva adelante, sino también por el superávit fiscal de la provincia. Entonces, tiene recursos, lo que tiene que hacer el gobierno es todo lo contrario de lo que está haciendo, tiene que volver a su contrato electoral, tiene que volver a la cláusula gatillo, tiene que volver a dignificar el docente, tiene que pagar la deuda de la paritaria 2023, tal cual lo dijo en su campaña electoral", siguió Alonso.

Bien temprano, Pullaro marcó la cancha. Dijo que el incremento salarial del 4,5 % por planilla complementaria (como parte de un aumento del 9,9 % en el trimestre) se pagará a todos los docentes a pesar del rechazo de Amsafe. “Creíamos que era injusto que no se les pague el aumento a los que sí van a trabajar, ya que esta medida de fuerza es una decisión de los gremios que tienen un encono con este gobierno", consideró el mandatario.

Pullaro anticipó que en los próximos días el gobierno dará a conocer “los datos concretos de cuántos docentes fueron a trabajar hoy, porque eso es lo que corresponde: dar los datos que tiene el gobierno y en los que se basan las decisiones que vayan a tomarse”.

También puso en duda una de las banderas de Amsafé, la democracia sindical. "Sabemos como fueron las votaciones, como cayó el número de personas que fueron a votar, y la inmensa cantidad de docentes que manifestaron la intención de ir a trabajar, la verdad es que nos sorprendió”, siguió su abierto enfrentamiento. Lo cierto es que -con casi 24.000 votos- la Asamblea provincial del viernes pasado definió la medida de fuerza y el rechazo a la propuesta por un 91% de los votos.

Así lo explica Alonso. "El gobierno no puso la cláusula gatillo en la propuesta paritaria, porque el gobierno no escucha, no nos está escuchando a los docentes. El miércoles le dijimos que tuvieran cuidado con la evaluación que se iba a realizar a 14.000 docentes que aspiran a ascender a cargos directivos. Les advertimos sobre conectividad y el tiempo. El sábado a la mañana hicieron una evaluación y la plataforma no funcionó en ningún momento. Es una vergüenza que el gobierno no escuche a los trabajadores", siguió el dirigente, quien exclamó que "el gobierno no puede cerrar una paritaria por decreto". Lo que exigen los docentes es que "se convoque a la paritaria a mejorar la propuesta salarial".

Recordó que los docentes están "por debajo de la línea de pobreza" y aseguró que el acatamiento al paro de ayer fue "altísimo". "¿Hay compañeros que están trabajando? Sí, pero esos compañeros que están trabajando están de acuerdo con nuestro reclamo. Que el gobierno no se equivoque, los compañeros están extorsionados por el descuento y porque necesitan ese plus salarial", siguió Alonso.

Por su parte, Bacolla prometió: “Daremos a conocer las cifras cuando tengamos más consolidada la información, teniendo en cuenta que hoy es el primero de los tres días habilitados para generar la carga de la declaración jurada”. La funcionaria destacó que de acuerdo a lo informado por los equipos territoriales del Ministerio de Educación, “en las ciudades de Santa Fe y Rosario, las escuelas en su mayoría, estuvieron abiertas con mucha presencia de equipos directivos -directores y vicedirectores-, lo que facilitó la concurrencia tanto de los docentes, como de los alumnos, y mayormente se dictaron clases con normalidad”. Para eso, hicieron un seguimiento para garantizar que el personal directivo haya abierto las escuelas.