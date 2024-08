El presidente de Chile, Gabriel Boric, instruyó evaluar la concesión de distribución eléctrica a la empresa Enel por los más de 400.000 usuarios a lo largo de país que este miércoles cumplen seis días sin energía tras el temporal de lluvias y vientos registrado el pasado fin de semana. Se mostró también partidario de un fuerte aumento en las sanciones económicas que las autoridades buscan cursar a estas compañías.



"Las emergencias exigen que las empresas estén preparadas y dispongan de los recursos necesarios para enfrentarlos, que cumplan y den respuesta a las miles de familias que hoy están en una situación muy delicada", afirmó el mandatario luego de encabezar una reunión en La Moneda para "evaluar la grave inoperancia de las empresas de servicio eléctrico".



"Es un proceso tremendamente complejo, hay que tomarlo con responsabilidad y toma tiempo, estamos hablando de un monopolio regulado, pero es posible, es difícil y es lo que le he pedido al ministro de Energía evaluar en función del comportamiento de las empresas", subrayó Boric al ser consultado por la posible eliminación de la concesión estatal a la privada Enel, que opera en 33 de las 52 comunas de la Región Metropolitana (RM) en más de 2.100 kilómetros cuadrados.



De acuerdo a la información entregada por el Gobierno, se han hecho esfuerzos para "asegurar servicios críticos", entre ellos el transporte público (con gran número de buses eléctricos), tránsito, refuerzo de la seguridad y la red de salud, especialmente pacientes electrodependientes.



Los "graves e inexcusables incumplimientos" de las empresas eléctricas han afectado no solo a la RM, sino a hogares de las regiones de Valparaíso, Biobío, Coquimbo, La Araucanía y El Maule, en la zona centro sur.



Estas compañías, dijo Boric, "no han cumplido con los plazos legales, no han cumplido ni siquiera con sus propios compromisos, no han cumplido con el despliegue de las cuadrillas comprometidas, no han cumplido con los estándares mínimos de atención a clientes agravando el problema con la sensación de incertidumbre".

Tormenta y corte de luz

A causa de la tormenta, donde vive más del 40 % de la población chilena, y seis después, más de 400.000 personas siguen sin energía, tanto en los barrios más acomodados como en los más pobres. No es la primera vez este año que un sistema frontal causa estragos en el sistema eléctrico de una capital con más de ocho millones de habitantes. (4,2 millones de dólares) a Enel por no ofrecer información fidedigna y probarse que incumplió el tiempo legal establecido para reparar los fallos.

Las privatizaciones en Chile

Durante los últimos años, ha sido investigada por la Fiscalía Nacional Económica por "conductas contrarias a la libre competencia", y las autoridades apuntan al carácter "monopólico" del sector que los deja sin alternativa frente a un escenario de emergencia.