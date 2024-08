DOMINGO 11

CINE

La mentira infame En este ciclo se comparten cuatro films que lograron llevar con éxito notables obras de teatro a la pantalla cinematográfica. Hoy llegará la película dirigida por William Wyler. Karen (Audrey Hepburn) y Martha (Shirley MacLaine) son las directoras de una exclusiva escuela para niñas. Una alumna maliciosa y vengativa, despechada por un castigo que ha recibido, oye por casualidad un comentario y lo utiliza, distorsionándolo, para acusar a sus profesoras de una conducta reprobable. Los escandalosos rumores se extienden velozmente por la comunidad escolar, con repercusiones inmediatas y devastadoras.

A las 14 y a las 16, en el Museo Histórico Sarmiento, Juramento 2180. Gratis.

MÚSICA

Música y palabras El ciclo que propone el CCK invita a disfrutar de piezas literarias y musicales en su Salón de Honor. Escritores y músicos comparten sus creaciones, en encuentros que cruzan canciones, poemas y relatos en un espacio visualmente intervenido. En este episodio, titulado Paisajes del dolor y la felicidad, el músico tucumano Diosque reúne a figuras como Chueco Ferrer, Aquiles Cristiani, María y Amadeo Pasa para entrelazar canciones y poemas.

A las 18, en el Centro Cultural Kirchner, Sarmiento 151. Gratis.

ETCÉTERA

Moverse entre lenguas Esta actividad es parte de las actividades que sucederán en la última jornada de la 13° Feria de Editores. La francosenegalesa Seynabou Sonko y la actriz, escritora y traductora Mónica Zwaig debatirán sobre la maravillosa urgencia de la ficción ante el cruce de tradiciones, culturas e identidades. Modera Cecilia Fanti.

A las 19.30, en el C Complejo Art Media, Corrientes 6271. Gratis.

TEATRO

Los miedos Este es un espectáculo teatral siempre distinto. En esta obra el director se encuentra en escena junto a un grupo de artistas compuesto por músicos, actrices, actores e iluminadores timoneando lo incierto, creando situaciones que no sabemos hacia dónde desembocará. En cada función nacen y mueren escenas permanentemente, siempre diferentes, que proponen compartir junto con el público presente, abordándolas con la única certeza de llegar a estadios vitales dentro del escenario. Los miedos más que un show de improvisación es un contacto con lo imprevisible. Actúan: Javier Abril Rotger, Lautaro Bakir, Sofía Brihet y Yasmin Eisenberg, entre otros. Con dirección de Ale Gigena.

A las 19.30, en Ciudad Cultural Konex, Sarmiento 3131. Entrada: $12000.

24 toneladas Se presenta un espectáculo pensado y creado para las infancias, que de manera poética cruza el lenguaje del circo y del teatro, para contarle a los niños y a las niñas que alguna vez, en este país, los libros fueron prohibidos, y quemados. Y también contarles que es de la mano de ellos y ellas, que los libros vuelven a salvarse, una y otra vez. Está basada en la quema de libros del depósito del Centro Editor de América Latina, ocurrida en un terreno baldío de Sarandí, Avellaneda, el 26 de junio de 1980, durante la última dictadura cívico militar. Es una producción del grupo Los Payasos del Matute. Dramaturgia y dirección de Romina Oslé.

A las 17, en Teatro Beckett, Guardia Vieja 3556. Entrada: $7000.

LUNES 12

ARTE

Diálogo Fotográfico Se encuentra inaugurada la muestra entre Pedro Roth y Lucrecia Plat, un encuentro visual que entrelaza dos miradas artísticas distintas, tejiendo un tapiz de momentos detenidos en el tiempo. Esta exposición es un viaje poético a través de las décadas, un tributo a la pasión por capturar la esencia de la humanidad y su entorno. Juntos, Roth y Plat invitan a un recorrido único por la historia artística, cultural y social de Argentina, ofreciendo fotografías cargadas de emoción y significado, y dejando un legado visual de un tiempo y lugar irrepetibles. Con la curaduría de Daniela Zattara.

Lunes a sábado de 10 a 20, en el Centro Cultural Rojas, Av. Corrientes 2038. Gratis.

Lógicas alteradas Se inaugura la muestra de Martín Di Girolamo. La exposición, que tiene el énfasis puesto en la introspección y la búsqueda constante de nuevas formas de narrar a través del color y la composición, está pensada en función de los momentos del día según la luz, construyendo composiciones con planos en diferentes profundidades que permitan hacer un recorrido visual según el carácter y propiedades de cada color.

Lunes a viernes de 10 a 15, en Galería Alejandro Bustillo, Av. Rivadavia 325. Gratis.

CINE

Danubio Puede verse online la ópera prima de Agustina Pérez Rial. Año 1968. Guerra Fría. Los servicios de inteligencia vigilan la “infiltración del comunismo en la cultura”. Una mujer inmigrante eslava traduce a las delegaciones de los países de Europa del Este la agenda de un festival conflictivo: huelga de actores, películas censuradas. Los archivos muestran una ciudad de Mar del Plata que se convierte en teatro de operaciones de una militarización en crecimiento, la Sociedad Cultural Danubio como centro de la paranoia policial.

Disponible a través de Cine.ar. Entrada: $400.

TEATRO

Cartas para Julio A 40 años de la vuelta de la democracia y de la partida de Julio Cortázar, se pone en escena una nueva versión de la obra que recuerda al autor. Literatura y política. Yrigoyen, Perón y el Ché. Storni, Bernárdez y Eguren. Europa y América Latina. Dos amigos en el barrio de Once, en el Colegio Mariano Acosta. El tango, el jazz y los sonidos de dos continentes. La bohemia y la política a través de cartas hasta ahora desconocidas, en un tiempo en que decirse cosas era poner negro sobre blanco. Dirige Daniel Bebrbedés con la interpretación de Juan Palomino.

A las 20.30, en Hasta Trilce, Maza 177. Entrada: desde $8000.

Posiblemente un fracaso Sigue en cartel la obra de Lucía Asurey y Julia Morgado, con Anita Balduini, Tomas Limansky, Jenni Merla, Macarena Suarez. Una obra punk desarmada. Una dramaturga de 30 años se sumerge en un viaje introspectivo mientras intenta dar forma a su próxima creación. La acción ocurre entre sesiones de terapia y el caos de sus ideas. Lucy se ve influenciada por un abanico de inspiraciones: desde el lejano oeste de un western, la energía de una banda de rock y el sueño frustrado de ser cantante, la magia de los musicales, hasta la intensidad de un drama autobiográfico y una obra de teatro sobre una dolorosa separación.

A las 20.30, en Monopol Lab, Darwin 1351. Entrada: $10000.

MARTES 13

TEATRO

Pelomuerta El nuevo espectáculo de Ransenberg combina lo mejor del teatro off con música en vivo. Esta obra cuenta la historia de dos mujeres, Cloto y Laque, y de su lucha feroz contra la decadencia, la muerte y la soledad. Todo sucede en una peluquería, santuario de belleza y confesionario femenino. Peinados, pelucas y tinturas serán las armas en una pelea contra el tiempo en la que solo cabe perder. Madres, padres, amantes, momias y hasta la virgen Maria desfilarán en esta comedia musical delirante con mucho humor. Actúan Federico Llambí, Iride Mockert, Dolores Ocampo, Andrés Passeri y Laura Silva. Coreografía de Marina Svatzman.

A las 20, en el Galpón de Guevara, Guevara 326. Entrada: $10000.

ARTE

Microcromatismo Se inaugura la muestra de Lucas Di Pascuale. En su segunda exhibición el artista intensifica su abordaje conceptual y tensa la relación entre dibujo y pintura en la que se explora el dibujo marginal, la recolección, la miniatura, el estudio sobre el color y la noción de tiempo. Grafismos y anotaciones en pequeñas pinceladas de témpera incorporan pigmentos para los cuales estaban destinados. Juncos que fueron cortina, ahora solitarios, son el soporte cilíndrico de infinitos matices de color. Fragmentos de libros donde se mencionan problemáticas de "sentido" atraviesan su topología.

Lunes a viernes de 14 a 19, en Hache Galería, Loyola 32. Gratis.

Resistencia y rebeldía II La muestra curada por Ernesto Pereyra propone un recorrido visual por el derrotero de las luchas populares, generando un diálogo atemporal entre los distintos registros gráficos expuestos a partir de los documentos que Claudio Rabendo brinda. Con su archivo y su inquietud política, Rabendo hace posible una dialéctica entre el documento y el contexto, una oportunidad de encuentro con las voces y acontecimientos que marcaron nuestra historia social contemporánea.

Lunes a viernes de 12 a 20, y sábado y domingo de 14 a 22, en el Centro Cultural de la Cooperación, Av. Corrientes 1543. Gratis.

ETCÉTERA

La letra intensa Se inaugura una muestra que exhibe ejemplares dedicados pertenecientes a las bibliotecas personales de figuras como Jorge Luis Borges, Adolfo Bioy Casares, Alejandra Pizarnik y Silvina Ocampo, entre otras. Registro de los movimientos de la pluma sobre la superficie del papel, las dedicatorias de ejemplares comparten con los manuscritos el carácter de acontecimientos irrepetibles. La huella que los autores dejan sobre los libros los convierte en objetos marcados con identidad propia y con la relevancia conferida a las obras de arte.

Lunes a viernes de 9 a 21, y sábado y domingo de 12 a 19, en la Biblioteca Nacional, Agüero 2502. Gratis.

MÚSICA

Ballet Alxibeira Se presenta por primera vez en la Argentina la prestigiosa compañía de baile tradicional de Narón, Galicia. Se trata de una compañía integrada por bailaores que mantienen sus genuinas tradiciones gallegas. Con más de 30 artistas en escena de entre 15 y 30 años, su repertorio incluye músicas y bailes interpretados con instrumentos antiguos y un vestuario confeccionado según los patrones originales.

A las 19, en el Cine Teatro El Plata, Av. Juan Bautista Alberdi 5765. Entrada: $5000.

MIÉRCOLES 14

ARTE

Francis Alÿs Con curaduría de Cuauhtémoc Medina, la exhibición Cuando la fe mueve montañas reúne videos, fotografías, bocetos y pinturas de la performance realizada por la artista belga. En abril de 2002 los vecinos de Ventanilla, en las afueras de Lima, Perú, fueron testigos de un hecho inédito: más de 500 estudiantes equipados con palas y formando una línea en torno a una duna, avanzaron cavando hasta desplazarla unos diez centímetros más allá de su ubicación natural. La era Fujimori llegaba a su fin y Alÿs se proponía registrar cómo el esfuerzo colectivo es capaz de torcer el curso de la historia.

Martes a domingo de 11 a 19, en Fundación Proa, Av. Pedro de Mendoza 2073. Entrada: $600.

ETCÉTERA

Alegría Margarita García Robayo presenta su libro ilustrado por Powerpaola. La selva que rodea y que acecha. Carreteras secundarias y arroyos de lluvia. Una finca llamada Alegría. Vidas de quienes rara vez consiguen lo que quieren, vidas de ida y vuelta, vidas acomodadas a la violencia o que desaparecen de un zarpazo. La imprescindible escritura de García Robayo combina espacios y tiempos porque “uno puede llenar el hueco de historias, y las historias de más huecos y esos huecos de más historias: la vida es una historia que contiene otra y que contiene otra. Uno no está condenado a una sola historia”. La autora y la ilustradora estarán acompañadas por Magalí Etchebarne.

A las 18:30, en Verne Libros, Juan Ramírez de Velasco 1427. Gratis.

TEATRO

Lo que el río hace Amelia está desbordada, perdida entre obligaciones, su presente es una montaña de exigencias que trata de escalar cada mañana. La muerte de su padre la obliga a volver al pueblo de su infancia: un escenario donde nada es como lo recordaba; salvo el río, que la invitará a reconocerse en su reflejo o a sumergirse hasta tocar el fondo. ¿Y si ésa que fuimos existiera? ¿Qué haríamos con ella? Escrita y dirigida por María y Paula Marull, quienes también encabezan el elenco junto a William Prociuk, Mónica Raiola, Mariano Saborido y Débora Zanolli.

A las 20, en el Teatro Astros, Av. Corrientes 746. Entrada: desde $20000.

MÚSICA

Victoria Birchner La artista santafesina, una de las voces destacadas de la canción latinoamericana, presenta su ciclo Miércoles de Victoria, una serie de encuentros donde cada noche es única, tanto por las canciones como por los invitados que compartirán el escenario junto a la cantante. La acompañan Julieta Lizzoli en piano y José Torelli en guitarra. Hoy compartirá el escenario con Sandra Mihanovich, Pablo Farhat y Juampi Di Leone.

A las 20, en Club Social Cambalache, Defensa 1179. Entrada: $12000.

CINE

La inmensidad En su primer film en más de una década, Emanuele Crialese (Respiro) convocó a la musa de Almodóvar (Penélope Cruz). El conflicto sucede alrededor del opresivo peso de la institución familiar sobre una mujer no emancipada en un país cuya cultura y religión nunca facilitaron las cosas a las mujeres. Mientras tanto, los dilemas acerca del género se cuelan de un modo imperante, porque la hija mayor del matrimonio se autopercibe varón y se hace llamar Andrea.

A las 17, en el Cine Arte Cacodelphia, Av. Roque Sáenz Peña 1150. Entrada: $3000.

JUEVES 15

CINE

La Mary La película de Daniel Tinayre que reunió a Susana Giménez con Carlos Monzón cumple medio siglo desde su estreno, y Vecine Vecine celebra el aniversario programando esta popular adaptación de una novela homónima de Emilio Perina dentro de su ciclo Miradas Argentinas. Su trama cuenta la historia de Mary, una atractiva chica de barrio que conoce a Cholo, un joven apuesto y vigoroso con quien se casa. Entran en colisión, entonces, sus tabúes, prejuicios, un deseo sexual desenfrenado y una incipiente locura. ¿Esto hará desembocar la historia en un crimen pasional?

A las 21, en el cine York, Juan B. Alberdi 895, Olivos. Gratis.

Metok Como parte de las funciones de agosto del Conti se proyecta el documental de Martín Solá. Metok, una monja tibetana de la India, estudiante de medicina, recibe una llamada telefónica de su madre que le pide que atienda a una mujer que está a punto de dar a luz. Durante su viaje se enfrenta a dificultades geográficas, climáticas y controles militares que debe superar para completar su misión.

A las 19, en el Centro Cultural Haroldo Conti, Av. del Libertador 8151. Gratis.

TEATRO

Ametralladora Por única vez vuelve esta obra en la que todos los personajes son interpretados por el multifacético actor Nicolás Goldschmidt. Una criatura viaja en micro con su hermana. Tienen un accidente. Un coro de fantasmas las interna en un hospital. Son dos nenas a las que les meten suero como leche materna y medicamentos como caricias. Termómetros para medir el tiempo de la sala de espera y radiografías para traslucir el desamparo. Adentro del hospital, junto a las otras niñas organizan la pequeña unión que programa el motín de la ternura. Dirección: Laura Sbdar.

A las 22, en el Ciudad Cultural Konex, Sarmiento 3131. Entrada: desde $9000.

Polvareda en los ojo' Se estrena la obra dirigida por Ana Lucía Rodríguez y escrita por Damián Smajo. Con Melina Benitez, Fabián Bril, Martin Kahan, Hernán Melazzi, Fernando Ritucci y Damián Smajo. El espectáculo trae una nueva mirada sobre el mito fundacional de nuestro teatro nacional, Juan Moreira. Los personajes no están atados y romperán con las estructuras tan rígidas y patriarcales impuestas por la literatura gauchesca. El héroe que forma parte del relato padece su lugar de mito y empuja la acción de la misma manera que los demás. Crea así un universo dramático basado en mundos reconocibles por sus referencias mitológicas o literarias, que se desvían poéticamente a través del artificio que nos permite el metalenguaje del circo criollo.

Jueves a domingo a las 21, en el Teatro Nacional Cervantes, Libertad 815. Entrada: $6000.

MÚSICA

Fiesta Miau Las Miau Trío vuelven con la segunda edición de su propia fiesta. Luego del éxito de su inauguración, el Cabaret de Piter Papito reabre sus puertas para recibir a los asistentes con un espectáculo de humor. Miau Trío en formato full band y fiesta trasnoche a cargo de DJ Mixi.

A las 21, en el Cultural Morán, Pedro Morán 2147. Entrada: desde $7500.

VIERNES 16

TEATRO

Lo que se pierde se tiene para siempre Con dramaturgia de Javier Berdichesky y Andrés Gallina, basada en cuentos de Alejandra Kamiya, Anahí Berneri dirige a Sofia Gala, Marita Ballesteros, Enrique Amido y Camila Marino Alfonsín. En Lo que se pierde se tiene para siempre una madre se desorienta en algo que no se nombra. En su taller de ebanistería, un padre parece no haber acariciado a nadie tanto como a sus maderas. Como un puente, la hija recorre las ocho cuadras que separan las casas de sus padres, llevando y trayendo ollas con comida, fotos, muebles, sobres con dinero. Lo que intenta es maratónico: unir las partes en que se ha dividido su vida.

A las 20, en Dumont 4040, Santos Dumont 4040. Entrada: $16000.

Un tiro cada uno Última función de la obra dirigida por Consuelo Iturraspe y Laura Sbdar. Ale, Nacho y P. juegan al básquet en un club de la ciudad de Bahía Blanca. La noche anterior al último partido del campeonato cometen un femicidio. Un tiro cada uno, escrita y dirigida de modo colectivo, indaga la problemática de la violencia de género. La obra surge a partir de la investigación sobre casos reales en Argentina. Con actuaciones de Fiamma Carranza Macchi, Carolina Kopelioff y Camila Peralta.

A las 22, en Ciudad Cultural Konex, Sarmiento 3131. Entrada: desde $9000.

El bien Últimas dos oportunidades para ver la obra de Lautaro Vilo con Verónica Pelaccini. Un unipersonal cómico sobre una infidelidad dentro de un grupo de padres de compañeros de escuela, los “papu/mamuamigos”, ese nuevo grupo de pertenencia que se inaugura con el desembarco de los hijos en el jardín de infantes y luego en la primaria y secundaria; esos camaradas, socios y amigos de la logística familiar, con los que convivimos a lo largo de la escolaridad.

A las 19, en el Centro Cultural Borges, Viamonte 525. Gratis.

Emociones dedicadas Un ensayo performático sobre el afecto y su carácter ingobernable. Si lo afectivo se piensa como algo en movimiento, una emoción es la imagen en la que ese movimiento se detiene. La música es otra manera de entender lo afectivo: un género musical puede hacer temblar a un cuerpo o alejar a otro. De Florencia Vecino y Marcos Torino.

A las 21, en el Centro Cultural Rojas, Av. Corrientes 2038. Entrada: $7500.

MÚSICA

Teatro musical La Orquesta Nacional de Música Argentina Juan de Dios Filiberto ofrece un espectáculo especialmente dedicado al teatro musical, con dirección y arreglos de Gaby Goldman, puesta en escena de Fabián Luca, la participación del Coro Nacional de Música Argentina y destacados invitados: Elena Roger, Diego Reinhold, Roberto Peloni, Déborah Turza, Lucila Gandolfo, Andrea Lovera y Carolina Gómez. El programa, integrado por arreglos y composiciones propias de Goldman, incluye piezas incidentales del universo audiovisual, además de algunas sorpresas del repertorio del teatro musical, traducidas al castellano y adaptadas por vez primera al formato sinfónico.

A las 20, en el Centro Cultural Kirchner, Sarmiento 151. Gratis.

SÁBADO 17

MÚSICA

Sumo x Pettinato "No es un homenaje, no son covers, no es una imitación, es Sumo x Pettinato". Así es como Roberto Pettinato eligió presentar el disco donde recrea, en forma personal, la historia de la emblemática formación de la que fue parte en los años ‘80 y que ahora, a sus 60 años, se transforma en una nueva búsqueda artística. Para el recital de esta noche en La Trastienda, el ex director de la última época de la legendaria revista Expreso Imaginarioe integrante de Pachuco Cadáver –junto a Guillermo Piccolini– anuncia el acompañamiento de una banda completa, al tiempo que anticipa la presencia de “invitados y sorpresas”.

A las 23.30, en La Trastienda, Balcarce 460. Entrada: desde $15000.

1915 Luego de una amplia gira internacional, en donde presentaron su disco Fuera de lugar, presentará en vivo sus nuevos singles “Resaca” y “Noches de la luna”. 1915 propone, desde lo estético y lo formal, unir lo clásico con lo moderno, lo vintage y lo actual, en un sonido en constante movimiento, pero siempre propio.

A las 19, en C Complejo Art Media, Av. Corrientes 6271. Entrada: $9000.

TEATRO

Nada del amor me produce envidia Este es un espectáculo teatral-musical centrado en el drama de una costurera de barrio a la que un buen día se le aparecieron Libertad y Evita para encargarle el mismo vestido. Tomando como punto de partida el mítico cachetazo que aparentemente Libertad Lamarque le habría dado a Eva Perón, Nada del amor me produce envidia es un melodrama musical cuyo anclaje es el mundo de las cancionistas argentinas de los años 30. Con la actuación de María Merlino, basada en el texto de Santiago Loza y dirigida por Diego Lerman. Luego de una gran recepción del público, la obra se encuentra celebrando sus 16 años en cartel.

A las 20, en Dumont 4040, Santos Dumont 4040. Entrada: $15000.

CINE

La gruta continua Sigue en cartelera la nueva película de Julián D'Angiolillo (Cuerpo de letra), un documental rodado en Cuba, Italia, Eslovenia y Argentina, que se sumerge en el mundo subterráneo de cuevas y grutas. En ella, un grupo de exploradores italianos persigue corrientes de aire para ingresar en las profundidades de la Tierra.

A las 20, en el Museo de Arte Latinoamericano, Av. Figueroa Alcorta 3415. Entrada: $4000.

El oasis de aguas heladas Aún pueden aprovecharse las funciones del Festival Internacional de Cine Africano de Argentina. Hoy es el turno de esta película Mohammed Raouf Sebbahi. Fadila, médica de urgencias, está casada con Kader, jefe de enfermeros del hospital. Están enamorados desde la infancia. Estuvieron a punto de divorciarse cuando a Kader le diagnosticaron un cáncer mortal. Ante la necesidad de hacer una pausa para replantearse su vida conyugal junto con el deber de asistir a un ser querido, Fadhila se enfrenta a un gran dilema.

A las 17, en el Centro Cultural Kirchner, Sarmiento 151. Gratis.

ETCÉTERA

La mirada móvil Ana María Bovo dictará un seminario virtual de tres encuentros donde brindará recursos narrativos del cine para aplicar en la narración oral y la dramaturgia.

A las 11, a través de Alternativa Teatral. Entrada: $20000.





