Cuatro empresarios pyme. Cuatro visiones de un país productivo. En una mesa convocada por la 750, el periodista Gustavo Campana juntó a Sebastián Ramos, Gustavo Avalos, Julián Moreno y Daniel Moreira para debatir sobre la actualidad del sector y los planes a futuro.

Por un lado, Daniel Moreira, presidente de Asociación Pyme, afirmó que "la gremial empresaria pyme está fragmentada". "Entonces, si estamos así, es porque a alguno le conviene", sentenció.

En este marco, habló del Frente Productivo Nacional, un espacio político que agrupa a diferentes empresarios del sector. "Empezamos hace un año y medio a juntarnos para tener una representación política de lo productivo, que es una deuda en los más de 40 años de democracia", contó.

"Los gobiernos populares tuvieron presidentes abogados, contadores, y uno se pregunta: ¿y el industrial, el que puso las patas en el barro donde está? Ni hablar de la representación en el Congreso. Quien nos agrupa es el Movimiento Productivo 25 de Mayo, que tiene una horizontalidad total y absoluta. No hay un solo referente, todos los somos, todos tenemos el mismo rango. Para nosotros es un cambio sustancial", agregó.

Por otro lado, Julián Moreno, titular de Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (APYME), habló de la importancia de un modelo económico que incluya a los trabajadores.

"Somos ese grupo de empresarios que creemos que el futuro de las pymes está justamente vinculado al progreso de los trabajadores, al mundo del trabajo, que son nuestros recursos y nuestros clientes", señaló.

"Creo que nuestra batalla cultural es explicarles a esos empresarios pyme y machacar y militar a los colegas sobre cuál es el modelo económico que nos resulta beneficioso para nosotros y para el conjunto de la sociedad", agregó.

La importancia de un modelo político-económico a 100 años

En el mismo sentido que Moreno, Gustavo Ávalos, dueño de Tintas Ópalo, sostuvo que "la precarización del trabajo hace muy mal a las pyme". "Y la gente sale a bancar eso sin darse cuenta de que se da un tiro en los pies. Por eso nosotros tenemos que concientizar", remarcó.

"Las pymes bregamos por el trabajador, porque termina siendo nuestro cliente. Si tenemos un mercado interno muerto, como hicieron estos muchachos (por el Gobierno nacional) para bajar la inflación, el número de pobreza se les va a ir a las nubes", añadió.

Asimismo, Sebastián Ramos, de la cooperativa Reciclar, resaltó la importancia de la gestión de Néstor Kirchner y cómo ese Gobierno les permitió a los trabajadores de la empresa pasar de ser "cirujas" a empleados formales.

"En el año 98 recolectamos en la calle, ahora tenemos una cooperativa que a partir del 2007 la constituimos como tal. Proveemos de materia prima a industrias plásticas. Hacemos todo el proceso del reciclado del residuo sólido urbano. Siempre mantenemos la discusión de que esto es una cuestión política-económica. Nosotros hicimos un salto de calidad no por meritocracia sino porque un hombre en mocasines, con un ojo medio desviado, generó las condiciones políticas y económicas para que lo que produciéramos pudiéramos venderlo", señaló.

"Y en ese sentido decimos que hay que discutir profundamente la democracia, porque algunos nos quieren hacer creer que estamos en un problema político y en realidad estamos en una crisis de representación política", expresó.

En esa línea, Ramos insistió: "Es muy interesante discutir el espacio político, porque si no siempre nos llevaba discutir la economía de pobres y no queremos estar discutiendo los pormenores, sino la producción de un modelo de país de acá a 100 años".

"Si las pymes damos el 70% o 75% del trabajo, si cerramos, quiere decir que el 70% o 75% de los trabajadores no van a tener trabajo, o sea, no van a comprar ni nacional ni importado; y eso no es que no lo vean, les importa un cuerno", concluyó.