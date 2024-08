A pedido del juez Julián Ercolini, el Gobierno dispuso el envío a Madrid de dos efectivos de la Policía Federal para reforzar la custodia a la exprimera dama Fabiola Yañez, luego de la denuncia por violencia de género que presentó este martes contra su expareja, Alberto Fernández.

La solicitud de Ercolini responde a la preocupación que expresó Yañez durante su declaración judicial, donde “expresó que la custodia policial que se le había asignado era una persona de confianza de la custodia del denunciado” y por eso “solicitó al juzgado que se dispongan medidas de protección en su favor que incluyan la prohibición de acercamiento de su presunto agresor tanto personal como por medios electrónicos”.

El magistrado, según consta en la causa abierta este martes, ordenó “librar oficio al Ministerio de Seguridad de la Nación a fin de que arbitre los medios necesarios para reforzar la custodia dispuesta en favor de Fabiola Andrea Yañez, brindando a este juzgado toda la información que posea respecto de cómo se encuentra desempeñando dicha función actualmente”.

El Gobierno, tras el pedido de Ercolini, aceptó instrumentar de manera rápida el relevo del personal que actualmente está en la capital de España en función de custodia y sumar un efectivo más. “Van a salir entre esta noche y mañana”, revelaron fuentes del caso.

A su vez, la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal 6, a cargo de manera interina de Carlos Rívolo, convocó a la Dirección General de Acompañamiento, de Orientación y Protección a las Víctimas (DOVIC), a cargo de Malena Derdoy, y a la Unidad Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM), cuya titular es Mariela Labozetta, para brindar "una acabada protección de la víctima" así como "para el desarrollo de medidas y estrategias de investigación".



Además, según precisó en un comunicado la fiscalía, se tomó contacto con Yañez “para interiorizarla del trámite del proceso y las facultades que le otorga la ley, y los pormenores que le serán solicitados en el futuro".

Denuncia contra Fioribello

Otra novedad del caso es que Juan Pablo Fioribello, abogado de Alberto Fernández y Fabiola Yañez, no representará en la causa a la exprimera dama, como se especulaba, por conflicto con los términos de la Ley de Código de Ética de la Abogacía de la Capital Federal.

Este jueves, el abogado Jeremías Rodríguez presentó una denuncia en el Colegio Público de Abogados de CABA contra Fioribello, y pidió que se le inicie una investigación por haber violado presuntamente el secreto profesional, por “ventilar hechos de un expediente de carácter reservado”, y por haber asesorado simultáneamente a “dos personas con intereses opuestos”, Yañez y Fernández.

La denuncia se sustenta, entre otras cosas, en que en los últimos días Fioribello dio decenas de entrevistas sobre la situación de Yañez, aunque no estaba formalmente designado como su abogado en la causa.

El letrado dijo, por ejemplo, que había hablado con Alberto Fernández -antes de la denuncia formal de Yañez- y este le había asegurado: “Cometí errores como cualquier humano y seguramente hice cosas equivocadas, pero te juro por Dios que en mi vida le pegué a una mujer y menos a Fabiola”.

También dio declaraciones sobre las conversaciones que tuvo con la exprimera dama. “Fui a decirle a Fabiola que encontraron eso y ella me dijo que era una discusión pero que después me explicaba. Me contó que no quería hacer la denuncia y me pidió no ir a Buenos Aires porque sería un trastorno viajar y quería estar con su hijo. Ahí me pidió hacer esto vía Zoom. A ese expediente sólo tuvieron acceso Ercolini y su secretaria, quien le brindó mucho apoyo a Fabiola. Le garantizaron que esto no iba a trascender”, reveló en una entrevista.

Fioribello también reveló que Yañez le contó que denunció a Fernández "porque la golpeó, la pateó y le pegó en la cara".



La nueva abogada de Fabiola Yañez

Este jueves, finalmente, la exprimera dama Fabiola Yañez confirmó que la representará en la causa la abogada de famosos Mariana Gallego, especializada en derechos de familia.

Por el momento, la letrada no se presentó en el marco del expediente para asumir formalmente el cargo, aunque sí le confirmó la designación al diario Clarín, donde contó que estuvo en comunicación telefónica con Fabiola Yañez en las últimas horas.

"Soy la abogada de Fabiola Yañez, pero para ella es importante aclarar que desconoce los dichos del abogado Fioribello", dijo la Gallego, consultada sobre las múltiples declaraciones que estuvo haciendo el letrado a los medios en los últimos días.



En Comodoro Py aguardan que la abogada se presente formalmente para asumir la defensa de la exprimera dama, como instancia previa a que el fiscal tome una ampliación de la declaración de Yañez, aunque no se conoce con certeza cuándo ocurrirá eso y tampoco si la causa quedará en el marco del fuero federal o no.



Cómo comenzó la causa

En junio, en un peritaje que el Poder Judicial hizo del celular de María Cantero, la secretaria de Fernández, en el marco de la causa por las supuestas contrataciones irregulares de seguros con fondos del Estado Nacional durante su gobierno, se descubrieron mensajes entre Cantero y la exprimera dama, en los que Yañez relataba un episodio de violencia de género que habría sufrido por parte del exmandatario, cuando ambos vivían en la Quinta de Olivos.

Ante ese dato, el Juez que lleva la causa de los seguros, Julián Ercolini, abrió un legajo reservado en el expediente y, el 26 de junio, lo envió a la Oficina de Violencia de Género de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Desde allí, lo volvieron a enviar al Juez y Ercolini decidió llamar a Yañez y preguntarle si estaba dispuesta a realizar una denuncia penal.

En un Zoom que tuvieron Yañez y Ercolini, que duró más de una hora y que quedó grabado bajo carácter reservado, ella dijo que no quería hacer una denuncia penal y el expediente fue archivado. Este martes al mediodía, luego de que varios medios publicaran información sobre la conversación que tuvo en junio con el magistrado, la exprimera dama decidió volver sobre sus pasos y presentar una denuncia por violencia de género contra Fernández.

Según consigna la denuncia que Yañez hizo este martes, "los graves hechos denunciados por la damnificada, sumado al contacto amenazante que ha expresado que ocurre actualmente, brindan un escenario de riesgo que debe ser mitigado por medio de los mecanismos que la norma procesal brinda".

En el escrito no se aclara en detalle cuáles serían esos "graves hechos", pero sí dicen que hay "conversaciones e imágenes que indicarían la posible comisión del delito de lesiones leves en un contexto de violencia de género". También agrega que ella manifestó estar padeciendo lo que definió como “terrorismo psicológico” por parte del expresidente.

Para resguardar la seguridad de la denunciante, el juez ordenó la prohibición de que Fernández se acerque a ella a una distancia inferior a 500 metros; también prohibió todo tipo de contacto -ya sea físico, virtual o por cualquier otro medio- y, por último, le prohibieron al expresidente salir del país.