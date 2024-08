La hija de Ana María Careaga y nieta de Esther Ballestrino de Careaga, Anita Fernández, dio detalles de la reunión que mantuvo con el Papa Francisco en Roma. "Le pedí una entrevista hace aproximadamente un mes, quería hablar con él sobre mi abuela", contó Fernández en la 750, y dijo que su intención era también, previo a que sucedieran las visitas de diputados de La Libertad Avanza a genocidas condenados, conversar sobre "la situación general del país".

En ese contexto, la militante de derechos humanos reveló que fue el propio Francisco quien sacó el tema de los legisladores en Ezeiza y destacó que fuera el Sumo Pontífice quien abordó lo ocurrido. "Me dijo que teníamos que mantener las banderas, no sólo las ideas sino también el testimonio. Cobra mucha relevancia que sea él quien traiga este tema y que nos envíe al pueblo argentino ese mensaje", reflexionó, en comunicación con Escuchá Página/12.

El impacto del mensaje es sustancial por el alcance de las palabras del Sumo Pontífice, en un momento en el que la agenda papal incluye temas como la mediación en conflictos bélicos y las profundas tensiones internacionales. En esa línea, Fernández señaló que el mensaje de Memoria, Verdad y Justicia para los argentinos "tiene una relevancia increíble". "Fue más allá del gesto", destacó.

Por último, la militante de derechos humanos contó que no le sorprendieron los últimos coqueteos de La Libertad Avanza con los genocidas condenados y aseguró que "vienen hace mucho años trabajando en ese sentido". "(Victoria) Villarruel no llega ahora a tener esa agenda de reivindicación del terrorismo de Estado. Lamentablemente, sí llegó ahora a ser vicepresidenta, con otro alcance", manifestó Fernández.

Y concluyó: "Me generó mucha angustia y una necesidad de preguntame qué más hacemos. Por eso fui con ese planteo al Papa Francisco. Cada uno, desde su alcance, debe hacer lo que pueda para que ellos no puedan avanzar en este sentido porque realmente sería muy triste y muy grave para toda la sociedad argentina, incluso para los que no lo vivieron porque todavía estamos viviendo las consecuencias".