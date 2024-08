La Jueza Cristina Pozzer Penzo sumó a la causa de Loan Peña el último informe que recibió de los especialistas de cibercrimen que analizaron los teléfonos de Carlos Pérez, Victoria Caillava y algunos mensajes cruzados entre distintos personajes vinculados a la causa, como Macarena Peña y la menor “MAP” que declaró en estos días en cámara gesell. Además, la magistrada pidió analizar los movimientos de billeteras virtuales de los hermanos de Loan en donde detectaron circulación por 48 millones de pesos.



Uno de los hermanos de Loan habló sobre estas polémicas transferencias millonarias y explicó que "la plata se usó para la causa" y que no tiene problema en que le revisen su billetera virtual ya que no tiene "nada para ocultar". Así se refirió a los cerca de 48 millones de pesos que, se reveló, tenía en su cuenta de Mercado Pago junto a otro hermano del pequeño desaparecido.



Ante la polémica generada, Mariano Peña dialogó en Hora de Cierre por Splendid AM990 y explicó: "La cifra que recibimos fue colaboración de la gente, que ayudó muchísimo, se usó para la causa de Loan". En este marco, Mariano informó que este jueves declarará frente a la jueza Cristina Penzo y sostuvo: "Si me piden la billetera virtual, no hay problema que revisen, no tengo nada que ocultar".

En los últimos días, la jueza Pozzer Penzo dispuso el levantamiento del secreto fiscal y habilitó una profunda investigación patrimonial de los ocho imputados y toda la familia del nene. El pedido no sólo incluye movimientos bancarios, sino también posibles transacciones con billeteras virtuales, criptomonedas, operaciones inmobiliarias y de compraventa de vehículos, además de eventuales salidas del país que Migraciones tenga registrada en su base de datos.

Este viernes declarará ante la jueza el Intendente de 9 de Julio, Hugo Ynsaurralde. El jefe comunal en su momento pidió revisar el accionar de la policía y la conducción de la comisaría local, insinuando la posible implicación de "grupos mafiosos" y "drogas" en la desaparición de Loan. También están citadas la directora de la escuela donde concurría Loan y Ana Isabel Benítez, hermana del detenido Antonio Benítez, uno de los principales sospechosos en el caso. Por videoconferencia se espera la declaración de Paula Mariana Pérez Marfil, hija de Carlos Pérez y con domicilio en Bahia Blanca.

El próximo martes, cuando se cumplan dos meses de la desaparición de Loan, se realizará una movilización en la ciudad de Goya, denominada "Marcha de la Luz" y encabezada por Martha Pelloni, religiosa y coordinadora de la Red Infancia Robada.