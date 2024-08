Marco Ruben es la síntesis del éxito para Central en el registro de los clásicos en la última década. Goles en el Gigante, en el Coloso, y todos para darle victorias al canaya. A horas de jugar un nuevo partido con Newell’s, el máximo goleador canaya no pierde su esencia amateur: “Me costó dormir en estas últimas noches”, asumió la refencia del gol en Arroyito. “No pensé que iba a jugar otro clásico y por eso este me lo tomo como el más importante de todos”, resaltó Ruben.

Volvió a jugar hace dos meses y así dejó atrás casi dos años de inactividad. Ruben ya volvió a ser titular en la formación de Central y quizá mañana vuelva a tener a Enzo Copetti como compañero de ofensiva. Sus goles son marca registrada en la expectacular racha de victorias que cosechó el equipo ante los leprosos en los últimos diez años. Pero el ídolo de Arroyito vive la preparación del clásico de mañana como si fuera el primero de su carrera. "La noche de ayer (por el miércoles) dormí, pero anteayer (por el martes) no dormí nada. Tengo muchas ganas de volver a estar, pero lo vengo llevando de forma tranquila, con el cuidado que el cuerpo necesita. Tengo mucha ilusión, pensé que no iba a volver a jugar un clásico y me toca estar de nuevo. Me preparo para dar lo mejor”, reconoció Ruben.

“Nunca estuve tranquilo antes de los clásicos, a diferencia de Fatu (Broun), que lo vive distinto. Sé lo que representa este partido y lo vivo como puedo, pero tengo en esa ansiedad en el cuerpo, esas ganas de hacer un gran partido y de poder ganarlo. Pienso en cuidarme, en estar atento a mi cuerpo, a las instrucciones del técnico. De acá en adelante vendrá más información del rival y es importante que todos estemos concentrados y atentos”, analizó el goleador sin ocultar el entusiasmo por jugar.

Central viene de ganar de visitante ante Gimnasia, Newell’s de perder de por goleada ante Estudiantes. Pero Ruben relativizó el presente de los equipos: “Sabemos que eso en los clásicos no importa demasiado. Jugamos otros viniendo mal y ganamos, y en otros llegando de la mejor manera no pudimos hacer un buen partido. Para nosotros la semana pasada fue difícil emocionalmente porque se nos fue del club un gran referente (por Miguel Russo). Estamos pasando esa cuota emocional, pero ahora tenemos otra, que es prepararnos para un clásico. El grupo está muy bien, muy unido y mentalizado en que va a ser un partido muy difícil”, agregó Ruben.

Matías Lequi probó ayer la formación titular con el ingreso de Tomás O'Connor por Lautaro Giaccone. El once fue con Broun; Coronel, Mallo, Quintana, Sández; Ibarra, Martínez, Gómez, O'Connor; Campaz, Ruben. Pero hay algunas dudas aún. Porque Lequi considera la posibilidad de sumar en ataque a Enzo Copetti a cambio de resignar un volante, quizá Mauricio Martínez. Ayer Ignacio Malcorra se reintegró a las prácticas, tras superar una lesión muscular, pero sus expectativas están puestas en ganarse un lugar en el banco de suplentes.