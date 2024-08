El hecho ocurrió dos semanas atrás, cuando el empresario Daniel Luján volvía de vacaciones en San Luis y se dirigía a Buenos Aires. Cerca de La Carlota, en el kilómetro 484, fue detenido por la Policía Caminera por exceso de velocidad. Luego de pedirle la documentación, los efectivos le pidieron 300 mil pesos para "continuar sin problemas". Como se negó, amenazaron de muerte a su hijo de 19 años y la situación terminó en un forcejeo. "Fueron 15 minutos de pánico", relató Luján en la 750.

La escena quedó grabada en un video que circula por redes sociales. Los dos efectivos, uno de ellos llamado Daniel Patricio Guevara, eran conocidos en el lugar por otras situaciones irregulares en el pasado. Cuando Luján se negó a pagar la coima, ambos intentaron revisar el auto con la excusa de que tenía marihuana en el móvil. "Tenía miedo que me lo planten", contó el empresario.

Y continuó: "Me ponen las esposas y empiezan a gritar 'ahí tenés plata'. Les molestó que tuviera plata y que no les diera. Mi hijo sale del auto para defenderme y a mí me empiezan a pegar. Ahí (uno de los policías) empieza a gritar 'matalo, matalo', mientras lo apuntaban".

El joven de 19 años logró escaparse en el auto en medio del forcejeo entre su padre y los agentes. Volvió a La Carlota, buscó ayuda en una estación de servicio y llamó al 911. Allí, la encargada reconoció la descripción de los policías: "Siempre están haciendo cagadas", le dijo.

El empresario de 52 años tuvo que pasar la noche en la comisaría y se le inició una causa por resistencia a la autoridad y lesiones leves. Le secuestraron el auto, dinero en efectivo y las cosas que tenía adentro. Sin embargo, también denunció a los efectivos por privación ilegítima de la libertad y abuso de autoridad. "Tuve miedo de que me maten, me pusieron el fierro en la cabeza y le apuntaron a mi hijo", relató Luján.