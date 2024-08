La Legislatura de Jujuy aprobó ayer el proyecto de adhesión al título VII de la ley nacional N° 27.742, de Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

La iniciativa, impulsada por el Ejecutivo provincial, fue aprobada en apenas una semana, a pesar de la presentación de un proyecto de iniciativa popular de rechazo o, en su defecto, la convocatoria a una consulta popular vinculante para que la ciudadanía jujeña expresara si quería o no esta ley. La presentación fue acompañada por miles de firmas de integrantes de comunidades indígenas de Tusaquillas, Alfarcito, Tambillos, Sallate Oeste, Pozo Colorado y el Parlamento de Naciones, Pueblos y Comunidades Indígenas en Jujuy "Narciso López".

La décima sesión ordinaria de la Legislatura de Jujuy, presidida por Alberto Bernis, se inició una hora más tarde de la convocatoria. Dieron el quórum 43 legisladores, hubo cuatro ausentes (tres oficialistas y un justicialista).

Antes de las 14, se aprobó la adhesión al RIGI como ley 6.409, con 28 votos de la mayoría oficialista de Cambia Jujuy. En rechazo votaron los 12 legisladores del Partido Justicialista y los tres del Frente de Izquierda y de Trabajadores.

El proyecto tuvo apenas horas de estudio, legisladores de las comisiones de Economía, Finanzas y Asuntos institucionales dieron despacho favorable el lunes último. La iniciativa tomó estado parlamentario el 31 de julio, había sido enviada por el gobernador Carlos Sadir el 17 de julio.

El miembro informante fue el presidente de la Comisión de Finanzas, Guido Luna. “Esta adhesión trae beneficios para todos los jujeños puesto que estos proyectos de inversión generan una gran cantidad de mano de obra genuina que es una preocupación constante del gobierno de la provincia y considerando que los índices de pobreza están por encima del 50%, es una iniciativa muy importante para Jujuy”, aseguró. Añadió que “fomentará el desarrollo de más proveedores que se sumarán a los que ya existen porque todos estos planes de inversión necesitan de proveedores locales que son considerados por la propia ley”.

El presidente del bloque Cambia Jujuy, Santiago Jubert, cerró el debate: “es una gran oportunidad para nuestra provincia, de generar empleo directo e indirecto, de seguir fortaleciendo el crecimiento y desarrollo”, aseguró. Y hasta citó a la Pachamama para invitar: "nos saquemos las malas energías como dicen nuestros ancestros, nos sahumemos, cambiemos esa vibra negativa y pongamos la mejor voluntad”.

Borrar normas y derechos

En tanto, los legisladores del PJ anticiparon el voto negativo, entre ellos, Juan Jenefes dijo que, lejos de generar un beneficio, “esto va a borrar de un plumazo muchas normas y derechos". Como ejemplo, señaló que una resolución del Ministerio de Desarrollo y Producción de la provincia "establece que las empresas mineras tienen que contratar un mínimo del 70% de proveedores locales, y el RIGI solo establece un 20%, por lo tanto esta normativa (que protege el trabajo local) quedaría sin efecto”.

Además, cuestionó que no se haya dado una discusión más amplia. “Poco podemos hacer en esta Legislatura, más que votar por sí o por no, pero sí quiero recalcar que los que nos representan a nivel nacional poco hicieron por defender los intereses de las provincias del interior”, disparó.

Otra crítica fue del legislador Juan Ortega (PJ), quien señaló que “la autoridad de aplicación es un atentado al federalismo, ya que no da participación a gobiernos locales”. También recordó que “las grandes inversiones (ya instaladas) en Jujuy no requirieron del RIGI”. “No vamos a ser cómplices de la entrega de nuestra provincia”, afirmó.

En esa misma línea, el diputado Martín Fellner (PJ) denunció “el avasallamiento sobre la autonomía provincial” y apuntó que el RIGI “avanza contra la justicia" y "la división de poderes”. También destacó “la disparidad (de las grandes inversiones) con respecto a la industria nacional”.

El diputado Pedro Belizán observó que “el proyecto no prevé ni un certificado de estudio de impacto ambiental, ni la ley le pone reglas a los posibles beneficiarios de las grandes inversiones en Jujuy o el país. Parte del federalismo que todos entendemos y soñamos vivirlo, es justamente entre todos poner reglas claras”.

La diputada Verónica Valente (PJ) advirtió que el RIGI “ata al estado provincial durante 30 años, genera rentabilidad extraordinaria a empresas extranjeras. Es una combinación de privilegios al capital y de restricciones a industrias locales que no hace ningún país serio del mundo”.

El cierre de bloque fue de Rubén Rivarola, quien expresó su preocupación por la adhesión al RIGI. "Este nuevo régimen no solo facilita la entrada de capitales extranjeros, sino que también otorga beneficios excesivos a las empresas foráneas a costa de la industria nacional. Estamos sacrificando a nuestras propias empresas que ya están al borde del abismo. Este régimen pone en peligro la capacidad de nuestras industrias para competir, especialmente frente a gigantes como la industria china", advirtió. Y cargó contra los senadores nacionales por Jujuy que votaron el RIGI: “se vendieron”, acusó.

Tratamiento exprés

La diputada del FIT Natalia Morales ingresó una nota, con firmas de ciudadanos, en rechazo al RIGI. Luego en su intervención remarcó que fuera de la Legislatura se encontraban las comunidades indígenas de la provincia, organizaciones socio ambientales y políticas, manifestando su rechazo al tratamiento exprés del RIGI. “Un tratamiento antidemocrático, así como denunciamos la reforma de la Constitución”, comparó a propósito de la celeridad del oficialismo para aprobar ambos proyectos.

Recordó que el oficialismo se negó a tratar la adhesión al RIGI en las comisiones de Pueblos Indígenas y Ambiente, y la citación del domingo a las 23 horas para la reunión de las comisiones que lo aprobaron. “El oficialismo se puso la camiseta libertaria”, acusó. "Los que van a levantar la mano para aprobar el RIGI están entregando nuestra soberanía, el futuro, a las potencias imperialistas y a los empresarios que son los únicos beneficiarios de éstas falsas soluciones”, denunció.

También acercó datos del censo agropecuario de 2018, respecto al desarrollo de la Puna y el uso del agua. “Desde el bloque del FIT-PTS decimos no al RIGI porque perdemos soberanía, porque refuerza no solo las cadenas imperialistas sino que nos arrodillamos a los designios del FMI. Decimos no, defendemos el agua que vale más de los capitales financieros que nos tienen atados a deudas fraudulentas. Decimos sí hay otra salida y es el cobro de impuestos a las grandes empresas”, expresó y destacó que la resistencia es de comunidades ante la ausencia en las calles de las centrales obreras.

Compre jujeño

En la sesión también se aprobó como ley 6410 la modificación de los artículos 14º y 15º de la ley 5185/00, de Compre Jujeño, a propuesta del dip Rubén Rivarola. La norma establece que el Estado provincial podrá adquirir productos, materiales, mercaderías u otros bienes de origen extra provincial siempre y cuando, reuniendo las condiciones técnicas requeridas, su precio sea inferior en un 10% a los de origen local.

Respecto de la contratación de empresas constructoras o proveedoras de obras y servicios generales, el porcentaje de preferencia no debe superar más del 10% al precio ofrecido por la de menor valor y que cumplan con los demás requisitos exigidos.