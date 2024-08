El historial entre Central y Newell’s marca una ventaja de los canayas en 18 triunfos, diferencia que se amplió significativamente por los clásicos que se jugaron en la última década. El predominio de los auriazules en el historial de enfrentamientos inició en 1949 y la actual diferencia es la más grande que hubo entre los equipos desde que iniciaron los clásicos en el profesionalismo, allá por 1939.

El primer clasico lo ganó Newell’s 1 a 0. Se jugó el 18 de junio de 1905, en Plaza Jewell, por la Copa Pinasco. Newell’s lo ganó 1 a 0 con gol de Faustino González. Pero en la actualidad el canaya saca una diferencia de 18 clásicos de ventaja. Es que Central ganó 94 partidos, Newell's se impuso en 76 encuentros y empataron en 103 oportunidades. En condición de local los rojinegros no ganan desde el año 2006. La Lepra no está arriba en el historial desde el 28 de agosto de 1949, cuando se impuso por el campeonato de ese año. La Academia manda en el mismo desde su victoria 2 a 0 como visitante el 12 de octubre de 1952. El 18 de junio de 1939 se enfrentaron por primera vez en el profesionalismo y fue empate 1-1 en cancha de Newell’s. La primera década la ganó Newell’s por nueve triunfos, seis derrotas y siete empates, en tanto que Central se quedó con los años cincuenta con 7 victorias, cinco derrotas y seis igualdades. Desde 1949 que Newell’s no puede imponerse con ventaja en las estadísticas en el clásico, ya que Central lo alcanzó y le fue sacando una pequeña diferencia que se consolidó en la última década, ampliando la ventaja que se mantenía entre cuatro y seis partidos a 18. El canaya se impuso en la mayoría de los clásicos desde su vuelta al Primera en 2013. Los últimos dos clasicos los ganó Central con gol de Malcorra, tanto en el Gigante de Arroyito como en el Coloso del Parque. Los leprosos se impusieron ante los canayas por última vez en 2022 en Arroyito por 1 a 0 con gol de Juan Manuel García.