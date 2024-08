Agustín Vernice finalizó en cuarto lugar en la disciplina canotaje y estuvo muy cerca de sumar una nueva medalla para la Argentina, en la penúltima jornada de los Juegos Olímpicos. Vernice cruzó la línea de meta en la Final A en la cuarta posición, con un tiempo de 3:28,10, y consiguió un diploma olímpico al igual que en Tokio 2020, cuando terminó octavo. El podio estuvo conformado por el checo Josef Dostal (3:24,07) y los húngaros Adam Varga (3:24,76) y Balint Kopasz (3:25,68).

Vernice había clasificado a la final esta mañana, luego de terminar en la segunda posición de su semifinal. "Este fue un cuarto puesto en el cual lo di todo. Llegué un poco cansado a la final", explicó el palista, afectado por la modalidad del torneo. "Las competencias en los Juegos Olímpicos son con esta dinámica, de una semifinal y una final muy apretadas, pero hay que adaptarse". Con respecto a la final, Vernice sostuvo: "No sabía si venía octavo o cuarto, de hecho me llevé una sorpresa. Era consciente de que había perdido los puestos de medalla, pero me quería quedar con la sensación de dar todo".

Más allá de quedarse cerca del podio, Vernice se quedó conforme con el resultado. "En los últimos meses veía que era posible el podio. Pero también era posible no conseguirlo porque son competencias muy cerradas. Un cuarto puesto no está mal", remarcó el palista, que valoró su consistencia en la disciplina. "Desde 2017 hasta hoy solo una vez no estuve en finales de Campeonato del Mundo o de Juegos Olímpicos", destacó.