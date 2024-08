La cifra de muertos por la tragedia aérea ocurrida en Brasil el viernes pasado se elevó a 62 debido a una rectificación de la lista de pasajeros presentada por la aerolínea regional brasileña Voepass.

Constantino Thé Maia es el nombre de la víctima 62 que pereció en el avión bimotor ATR-72 que se desplomó en el barrio residencial de Vinhedo, estado de San Pablo, tras haber partido de Cascavel, estado de Paraná (sur) con destino al aeropuerto internacional de Guarulhos.

La firma aérea explicó que este último nombre no figuraba en la lista de pasajeros embarcados debido a un "problema técnico" respecto a las "validaciones de 'check-in' y conteo de pasajeros embarcados", por lo que "por respeto a la identidad del pasajero y a la familia" se confirmó que el hombre estaba a bordo del vuelo.

Se salvó por llegar tarde

Además se conoció el testimonio de un pasajero que llegó tarde y se salvó de morir: "llegué 22:30 y había una cola larga. A las 22:41 dijeron que no iba a abordar nadie más y discutó con el empleado, pero eso me salvó la vida, él me salvó la vida".

Según informó el portavoz del Departamento de Bomberos, Maycon Cristo, durante la noche del viernes y la madrugada del sábado se habían sacado 21 cadáveres de entre los restos del avión y fueron trasladados al Instituto Médico Legal de San Pablo para su identificación.

Se sabe que la aeronave cayó unos 4.000 metros a 440 kilómetros por hora y explotó en el terreno de un condominio de viviendas, sin provocar víctimas en el suelo, mientras que el total de 58 pasajeros y cuatro tripulantes fallecieron.