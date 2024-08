Los Juegos Olímpicos desarrollados en París trajeron como novedad la inclusión de la “Marathon Pour Tous”, un evento para corredores aficionados que se llevó a cabo en el mismo circuito que la carrera olímpica. La investigadora y docente de la Universidad Nacional de Rosario, Graciela Klekailo fue una de las seleccionadas para correr en este desafío.

Con motivo del centenario de la última vez que París fue sede de los Juegos Olímpicos, los organizadores propusieron que la edición 2024 sea un momento único e impulsaron esta iniciativa especial para la maratón, tradicionalmente la competición de clausura. La “Marathon Pour Tous" permitió que participaran corredores de todas partes del mundo, aunque solo unos pocos seleccionados pudieron hacerlo, el 10 de agosto, a las 21 en la capital francesa.

"En el momento que sale esta noticia, un poco en broma, con los compañeros de entrenamiento dijimos que sería muy lindo poder estar ahí. En 2022 habilitaron una aplicación que se conectaba con el reloj que utilizamos usualmente para correr y poder medir los tiempos y distancias realizados. Esta aplicación proponía distintos desafíos que teníamos que cumplir para clasificar", explicó. Y recordó: "El primero que tuvimos que cumplir fue correr cinco kilómetros para ingresar a la aplicación. El segundo era correr 48 kilómetros en cuatro veces en un lapso determinado de tiempo. Y así, fuimos cumpliendo muchos desafíos más".

Esas pruebas físicas le otorgaban a cada corredor puntos que se convertían en posibilidades de participar de un sorteo. Aproximadamente 450 mil personas participaron de la aplicación y fueron sorteados lugares para 20.024 participantes. "Es todo un privilegio haber sido seleccionada entre tanta gente. Competimos entre la maratón masculina, que se realizó ese día por la mañana, y la femenina, que fue el domingo. Fue el mismo recorrido, con los mismos puestos de hidratación y todo", contó la docente de la UNR.

Esta maratón de participación masiva ofreció la oportunidad de que miles de personas se acerquen al clima de lo que significa un juego olímpico para un deportista, siguiendo los pasos de los atletas en el mismo recorrido que la prueba olímpica del maratón. “Es una novedad en los Juegos Olímpicos, ya se venía hablando que se podía organizar algo así desde que finalizó Tokio 2020. Nunca pensé que podía estar en un lugar así, hay corredores de muchos países del mundo”.

Klekailo se mostró emocionada por poder participar de este innovador evento, ya que es una oportunidad única, no sólo por ser el primero en organizarse, sino porque puede ser el inicio de una tradición para los Juegos Olímpicos. "Me hace muy feliz y todavía me cuesta dimensionar. El día que me avisaron que me había ganado el lugar estuve muy emocionada. Verdaderamente desde que vi la apertura de los Juegos caí en la cuenta de que iba a estar corriendo ahí. Aún no lo puedo creer, es la experiencia de mi vida, un sueño cumplido".

Poder disputar esta competencia en las calles de la ciudad con la mayor población en su área metropolitana de toda la Unión Europea, tiene un sabor muy especial. El recorrido de la versión de 42,195 km del Maratón buscó rendir homenaje a un momento clave de la historia de Francia y de la Revolución Francesa: la Marcha de las Mujeres sobre Versalles, el 5 de octubre de 1789. Este hecho marcó el fin de la autoridad real, simbolizando un nuevo equilibrio de poder que derribó el antiguo orden de privilegios de la aristocracia. Al unirse personas de diferentes procedencias, la marcha se convirtió en uno de los factores decisivos de la revolución, alcanzando así la igualdad entre todas las clases sociales y derrocando la tiranía e imposición de los inquisidores.

En la víspera del evento, a medida que las horas pasaban, la emoción y la alegría crecían, pero también aumentaba la ansiedad, sensaciones que Graciela ya conocía por sus experiencias pasadas: "Me gusta agradecer antes de cada carrera. Hay cosas que se aprenden con el tiempo, como mantener la calma en los días previos y cuidar la alimentación durante la semana anterior. La preparación para una maratón lleva muchos meses y mantener el cuerpo saludable requiere un esfuerzo enorme".

Al igual que los Juegos Olímpicos, esta carrera se comprometió a garantizar la igualdad entre hombres y mujeres, por lo que París 2024 concedió el mismo número de inscripciones tanto a hombres como a mujeres.

Correr, un estilo de vida

Graciela Klekailo es docente e investigadora de la Facultad de Ciencias Agrarias, especializada en el área de ecología en comunidades vegetales. Además es la actual Directora del Observatorio Ambiental que funciona dentro del Área de Política Ambiental de la Universidad Nacional de Rosario.

Inició con los entrenamientos de running en 2017, en una búsqueda por querer mejorar su salud. "Encontré una actividad que me hace muy bien física y mentalmente. Es el deporte más democrático de todos porque en una largada nos paramos a la par corredores amateurs con corredores de élite y hacemos el mismo recorrido. Aunque parece que se corre sólo, siempre lo hacemos en equipo, y eso es para mí importante. Me encanta compartir entrenamientos, se forman comunidades muy lindas alrededor del running".

Klekailo resaltó lo importante de contar con un entrenador o entrenadora a la hora de comenzar en este deporte, como así también tener un grupo de personas que acompañen esta actividad. "Estar acompañados y acompañar a otros dentro del running es muy lindo. Es necesario también tener un plan de alimentación saludable, estar atentos a todos los parámetros que hacen a la salud, realizarse análisis y acompañar el proceso con un kinesiólogo por si surgen molestias físicas".

La historia de Graciela Klekailo es inspiradora y ejemplifica cómo el deporte puede convertirse en una pasión y un estilo de vida que va más allá de la mera actividad física. Su participación en la “Marathon Pour Tous” no sólo es un logro personal, sino también un motivo de orgullo para la comunidad de la Universidad Nacional de Rosario.

Con el majestuoso telón de fondo de los Juegos Olímpicos, esta maratón se convirtió en un evento verdaderamente memorable. No solo fue un momento especial para los corredores que participaron, sino también para los miles de espectadores que tuvieron la oportunidad única de presenciar cómo innumerables sueños se hacían realidad mientras las calles históricas de París se llenaban de energía y emoción.

La docente recordó a Haruki Murakami, quien en su libro "De qué hablo cuando hablo de correr" afirma: "Las carreras de larga distancia han ido educando y formando, en mayor o menor medida, para bien o para mal, a esta persona que soy yo ahora. Así que presumo que en adelante, y mientras me sea posible, tendré que seguir viviendo y sumando años junto a todo lo que tenga que ver con ellas". "Supongo que esa es también una forma de vivir. Me gusta mucho esa frase y creo que me representa, al igual que a todos los que disfrutamos de correr largas distancias", resumió.