Agosto 2024



Carta abierta a Sandra Pettovello:

Sra. Ministra de Capital (In)humano:

Quiero ponerle al tanto para que vea que además de insensibles son inútiles e ineficientes en las medidas que están llevando adelante. Para muestra un botón, mejor un par:

OJM es un vecino de mi barrio que nunca salió en su vida del país. Lo más que conoce es el conurbano bonaerense. Sin embargo, cuando “cruzaron” datos con Migraciones para ver cuántos pobres recibían el Potenciar Trabajo sin “merecerlo” saltó que había viajado en el último tiempo en tres ocasiones a Uruguay por Buquebus, con estadías de 62, 67 y el último de 506 días.

No tenían que ser muy avivados para darse cuenta que algún error debía haber. O quizás mejor, no darse cuenta y así a costa de los pobres seguir haciendo el mayor "ajuste de la historia de la humanidad", como se ufana su amigo Presidente.

No sé por qué pero en nuestra Patria hay personas con nombres y apellidos diferentes que comparten el mismo número de DNI. En este caso las iniciales del que viajó son SRI.

SRI claramente es mucho más afortunado que mi vecino OJM. SRI o es uruguayo o tiene mucha plata y un departamento en Punta del Este o por cercanías...

SRI nunca se enteró de nada pero OJM fue a cobrar los miserables 79000 pesos, que por cierto desde diciembre 2023 no se actualizan, y había cero en su cuenta.

Desde entonces, febrero de este año, empezó su Calvario –y mi vía crucis o carrera de obstáculos así incluimos a les no creyentes-. Mandás email te responden con una respuesta automática que dice te comuniques con otro email o con un teléfono. En ningunos te atienden…

Encontramos un instructivo en Migraciones que era complicadísimo y pago, así que desistimos. Complicado hasta para quienes tenemos la suerte de tener un título universitario, una computadora e internet; imagínese para alguien que con dificultad terminó la primaria porque tuvo que irse a ganarse la vida y tiene un celular del “siglo pasado”.

Una parte del Potenciar Trabajo, se lo cuento por si usted no está enterada, pasó a ser “Volver al Trabajo” dependiendo de la ahora Secretaría de Trabajo.

Mucho Trabajo pero resulta que ahora el beneficiario puede optar por no hacer nada a la espera de que alguna vez ustedes se comuniquen y le ofrezcan hacer algún cursito. Eso, ustedes que nos acusan de vagos y planeros pero que tanto odian a las organizaciones sociales, que prefieren que la gente se quede en su casa antes que tener abierto el comedor, algo que seguimos haciendo aunque ni alimentos nos manden -por más fallos judiciales en su contra-.

Acá segunda muestra del botón antes de continuar con OJM versus SRI:

Además de sacerdote, soy Presidente de la Fundación Isla Maciel, que recibía como parte del programa Alimentar Comunidad un dinero mensual del extinto Ministerio de Desarrollo de la Nación, que se depositaba en una tarjeta de débito; comprábamos en comercios de cercanías, rendíamos y al mes siguiente se volvía a depositar.

Desde que llegaron ustedes nos auditaron más de tres veces, nos pidieron infinidad de papeles, nos felicitaron y finalmente nos dieron una nueva tarjeta de débito pero sin fondos!

Hemos presentado todas las pruebas en la denuncia que contra Capital (in)Humano y su persona ha presentado el CELS, la cual siguen apelando con el único argumento de que los programas están vigentes, puede ser, pero sin plata y como usted debe saber (o no porque seguramente siempre manda a la mucama a hacer las compras) con el plástico solo no nos venden alimentos).

Pero volvamos a OJM: Los beneficiarios del Potenciar Trabajo para no perder el subsidio debían reinscribirse, no sin dificultad rellenamos la encuesta vía online y finalmente recibimos un mail que decía: Usted (por mi vecino, no yo entiéndase señora ministra, no me vaya a denunciar), está inscripto en Volver al Trabajo, felicitaciones. Respiramos no iba a volver al trabajo ni formal, ni informal pero al menos iba a cobrar los 79.000 pesos que tanta falta le hace.

Pues no, sigue sin cobrar. Igual que la Fundación Isla Maciel y tantas otras organizaciones sociales.

Nosotres, gracias a Dios, también tenemos algunos topos dentro del Estado que no solo no quieren destruirlo sino todo lo contrario, cierto que cada vez menos, porque ustedes andan echando a cada trabajador que se preocupa de sus semejantes. Este topo en cuestión fue el que me iba orientando, contactando con otros topos de otras reparticiones estatales hasta hace unos días donde recibí de él (o ella) su último WhatsApp:

“Hola Padre. Estamos sobreviviendo. Nos despidieron a todos el 30 de junio. Me cancelaron el acceso a todas las bases de los programas. No obstante hoy a la mañana me fui igual al ex Ministerio de Trabajo, en empleo no tienen noticias ni líneas de acción sobre los reclamos”.

Cuándo las organizaciones sociales fuimos a reclamarle hace ya mucho tiempo que repartiera los alimentos que tiene encanutados, usted respondió que no iba a hacer nada con nosotros pero que iba a atender personalmente a cada persona que tuviera hambre. Algo que después no hizo porque cuando se formaron largas cuadras de hambrientos los mandó a su casa porque “usted no los había llamado”.

Si le queda un poco de humanidad, capital sé que tiene en el bolsillo y en la mente, por favor se lo suplico: llame a OJM y recíbalo en su calefaccionado despacho, aunque sería mucho mejor que vaya usted a visitarlo, quizás viéndole la cara, pisando el barrio, pisando el barro, tomando un mate en su rancho (construído por nosotros porque quedaba junto a su familia en situación de calle por no poder seguir abonando el alquiler que pagaba con el Potenciar Trabajo) y conociendo en persona sus sufrimientos, pueda empezar a empatizar con lo que hoy millones de argentinos/as están viviendo y entienda como dice el Eclesiástico que “retener el pan del pobre es ser un asesino ” y mas allá de fallos judiciales comprenda que la mayor violencia es el hambre y que usted está en ese Ministerio para al menos mitigar las consecuencias de las políticas económicas de su amigo Presidente.

Eso si lo que le debe, nos debe, debería ser retroactivo y con intereses.

Si no que Dios y la Patria se lo demande.

Francisco “Paco” Olveira

Sacerdote del grupo de curas en opción por las y los pobres

Agosto 2024

Vecino de OJM que repito no es una ficción sino un ser humano de carne y hueso (cada vez menos carnes, cada vez mas huesos)