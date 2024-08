Un escándalo de magnitudes involucra a la política de Misiones tras una causa en la Justicia Federal sobre una red de pedofilia que ahora tienen entre sus investigados al diputado Germán Kiczka. El legislador de la Cámara de Representantes es miembro de Activar, terminal libertaria en la provincia mesopotámica liderada por Pedro Puerta, hijo del histórico exgobernador Ramón Puerta e involucrado recientemente en otra polémica por la supuesta adulteración de su marca de yerba mate con poleo, producto que se considera perjudicial para la salud.

La investigación incluyó inicialmente a su padre Leandro Antonio Kiczka y también a Sebastián, hermano mayor del diputado que reporta orgánicamente a La Libertad Avanza en el parlamento y para quien el Frente Renovador de la Concordia (partido que gobierna Misiones desde 2003 y domina la mayoría de la Cámara) había pedido su desafuero recién el viernes pasado, cuando la causa ya avanzaba a gran velocidad. Acorralado incluso por sus propios compañeros de bancada y en el marco de otros escándalos que envuelven a la tropa libertaria de aquella provincia (como las denuncias por abuso de autoridad, extorsión y amenazas a Ninfa Alvarenga, directora del PAMI misionero), Germán Kiczka presentó voluntariamente su renuncia a la banca el sábado, exponiéndose de ese modo a la imputación de cargos que hasta entonces lo impedían sus fueros.

La justicia había puesto en febrero los ojos en Sebastián Kiczka, hermano del entonces diputado, en el marco de un megaoperativo internacional que incluyó allanamientos también en Capital Federal, la provincia de Buenos Aires, Tucumán y otros tantos domicilios en ciudades varias de Latinoamérica. La investigación había sido iniciada a instancias de la Embajada de Estados Unidos en Argentina y la motorizan la fiscal especializada en delitos informáticos Daniela Dupuy.

La conexión con Germán Kiczka, sin embargo, se desprendió de manera inesperada: en una de las pesquisas fue encontrada una computadora de su propiedad en la que podría haber material comprometedor vinculado a la investigación por consumo de imágenes de explotación sexual de niños y niñas.

Es por eso que el domicilio particular de Germán Kiczka en la localidad de Apóstoles (70 kilómetros al sur de Posadas y cerca de la frontera con Corrientes) fue allanado la semana pasada en búsqueda de más material. Ese nuevo operativo incluyó la confiscación de otra computadora portátil y dos teléfonos celulares pertenecientes al miembro del partido Activar, que en Misiones libra su propia batalla interna con otros espacios libertarios por obtener la personería jurídica que lo convierta en el representante provincial de La Libertad Avanza.

En ese escenario, Activar publicó un comunicado el viernes desligándose del devenir judicial de Kiczka. “Nada ni nadie está por encima de la ley”, dice el escrito en el que el partido se ofrece a “colaborar y cumplir con todo lo que ella requiera para esclarecer el caso”. Sin embargo, el texto también habla de “operaciones políticas y mediáticas que solo buscan perjudicar a un espacio político”.

Irónicamente, en los últimos días se conoció también un contenido infantil que Kiczka había publicado en YouTube años atrás bajo el título de “Magia con el tío Germán” en el que también participan su padre y su hermano, ambos investigados por esta causa de pedofilia.

Con todo, se aguarda los resultados de los peritajes digitales que efectivos de Cibercrimen están realizando sobre esos dispositivos. “Debido a los hechos de público conocimiento en los que se me involucran es que decidí renunciar a mi banca de diputado provincial”, afirmó Germán Kiczka en un comunicado. “Quiero dejar en claro una cosa: no tengo absolutamente nada que ver con lo que se me acusa. Todo lo que se dijo en los medios en las últimas horas es falso”, agregó el ya exlegislador, quien al mismo tiempo señaló que la causa llevada adelante por la Justicia Federal “implica a familiares directos, pero no a mí”.