Los trabajadores de las universidades nacionales realizaron la primera de tres jornadas de paro en reclamo de mejoras salariales. “El panorama es cada vez peor. Estamos reclamando por el 57 por ciento de atraso que tienen nuestros salarios y nos ofrecieron una recomposición del cinco por ciento repartida en dos meses. Es una falta de respeto”, señaló a PáginaI12 el secretario general de Conadu, Carlos Defeo, al finalizar el primer día de paro. Por su parte, la secretaria general de Conadu Histórica, Francisca Staiti, destacó que “es una burla lo que ofrecieron y lo único que generó fue más enojo en los docentes”. El líder de Fedun, Daniel Ricci, adelantó que “el 30 de agosto se va a terminar de definir la próxima marcha nacional en defensa de las universidades nacionales”. Estiman que sería en la primera quincena de septiembre.

“Tenemos relevado un nivel de acatamiento del 61 por ciento en las universidades nacionales”, afirmó Ricci, cuyo gremio, a diferencia de ambas Conadu, finalizó el paro ayer y completará el reclamo hoy y mañana con acciones de visibilización del conflicto en todas las universidades. Al analizar las primeras 24 horas de la huelga, Staiti indicó que “tuvimos una jornada de paro con un muy alto acatamiento en todo el país. El escenario es muy complejo porque tenemos los salarios muy retrasados con respecto a los índices de inflación y lo que ofrecieron como recomposición es un chiste. Quieren apagar el fugo tirando nafta”.

La protesta que llevan adelante los docentes y no docentes de la universidades nacionales es un escalón más en el conflicto generado a partir del plan político de desmantelamiento del Estado por parte del presidente Javier Milei. La inflación sofocante que decantó en el aumento sustancial de los alimentos y de los servicios de luz, gas y agua, licuaron los salarios que perdieron un paree importante del su poder adquisitivo. El desfinanciamiento de la universidad pública fue uno de los primeros objetivos de Milei, dejando como resultado la gran marcha por la educación universitaria del 23 de abril. Luego los trabajadores continuaron con reclamo salarial con paros y jornadas de visibilización, llegando hasta la actual huelga de 72 horas.

“Estamos en una situación en la que muchos compañeros que ven que no les alcanza empiezan a pensar en conseguir otro trabajo. Pero además también se siente cómo los estudiantes dejan sus estudios porque no tienen cómo sostener el gasto en transporte porque las becas también son muy bajas”, destacó Defeo apuntando a la “visible deserción en las aulas de un veinte por ciento del estudiantado que tiene condiciones económicas vulnerables”. Para la dirigente de Conadu Histórica, Staiti, “existe una bronca muy fuerte, sobre todo después de la reunión paritaria del viernes, que fue una burla y provocó mayor enojo en los docentes".

“Este gobierno tiene en marcha el plan para mercantilizar a las universidades. Por eso quieren poner en sintonía lo que se enseñe con lo que requiera el mercado, pero además, por supuesto, arancelar la educación. El primer paso que dieron es el desfinanciamiento que no permite siquiera mantener la infraestructura que necesitan las universidades”, describió Defeo. “A pesar de la muy masiva marcha nacional de la comunidad educativa, este tema no se resolvió con seriedad. El presupuesto no se aumentó, sino que se reformuló quitando dinero a otras sectores del Estado para redirigirlos hacia el presupuesto universitario. Pero de eso ya se ejecutó todo, no queda nada. Es decir que empezamos este cuatrimestre en el mismo punto que a principios de año”, agregó el dirigente de Conadu.

Esta semana los trabajadores debatirán la modalidad que tendrá el reclamo en lo sucesivo. "Los docentes ya tenemos decidido que vamos a convocar a una marcha nacional en defensa de las universidades para la primer quincena de septiembre”, indicó Defeo. En la misma línea, Ricci, secretario general de Fedun afirmó que “el 30 de agosto vamos a ir a la reunión de los rectores de las universidades nacionales que se va a realizar en La Pampa, donde vamos a llevar la propuesta para que participe toda la comunidad educativa”.