La ministra vocera del gobierno de Chile, Camila Vallejo, condenó las presuntas agresiones sufridas por Fabiola Yáñez a manos de su expareja y expresidente de Argentina, Alberto Fernández, situación que catalogó como "extrema" y por la que llamó a reforzar políticas de protección y antidiscrminación.



"Esto es un hecho que ha escandalizado al mundo y también a nosotros, es muy grave. Lo que hemos conocido es una situación de violencia de género extrema que no solo condenamos, sino que da cuenta de que la violencia de género no discrimina espacios de poder ni militancia", dijo la vocera chilena desde La Moneda.



"No podemos sino condenarlo y hacer un llamado a que con mayor razón reforcemos las políticas antidiscriminación y las políticas de promoción de los derechos de niñas, adolescentes y de mujeres, porque son parte de nuestra sociedad y tienen derechos en todo nivel y todo momento", subrayó.

La denuncia de Fabiola Yañez

que habría sido infligida por el exmandatario de ese país, contra quien interpuso cargos por "violencia física" y "terrorismo psicológico".En una extensa entrevista otorgada el pasado sábado en Madrid, donde reside con su hijo Francisco, de dos años, Yáñez afirmó que Fernández cometió numerosas infidelidades durante su relación;y reconoció que sus últimos meses como primera dama, hasta diciembre pasado, los vivió separada del entonces mandatario en la casa de huéspedes de la Quinta de Olivos y no en otro domicilio por evitar "un escándalo".