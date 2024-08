El escritor, editor y creador de contenidos Hernán Casciari pasó por Donde quiera que estés y habló con Alejandro Apo sobre su relación con el fútbol, la escritura, Maradona, Messi y su nuevo espectáculo, Nunca me importó el fútbol, que presenta en el Paseo La Plaza.



Casciari presentó hace poco "La Valija de Lionel" , su último cuento, que hizo emocionar al Capitán de la Selección Argentina luego de que el escritor leyera un fragmento en una entrevista radial y el 10 y su familia lo escucharan.

"El libro salió hace poco y es un compilado de cuentos de fútbol. Algunos se viralizaron no por mérito mío sino por aquello de lo que hablo, que es el fútbol, Racing, Maradona o Messi, o de mi padre y el mandato de amor hacia el deporte. Me gustó tanto el ambiente de la presentación del libro, lo que se generó, que decidí hacer una vez por mes un show que se llama Nunca me importó el futbol , los miércoles a las 20 en el Paseo La Plaza", señaló.



Además, recordó que su relación con el fútbol comenzó gracias a su padre, y se "reconcilió" con el deporte luego de casarse con una fanática de Racing Club.

"Mi relación con el fútbol está exclusivamente ligada a la relación con mi padre. Descubrí, tras la muerte de Roberto Casciari en 2008, que no me importaba tanto el fútbol, sino estar cerca de él, tener algo que me relacionara con él. Después de 2008 volví a ganar cierta fascinación porque estoy casado con Julieta, que es muy fanática a niveles raros. Y, cuando tuvimos una hija, por la manera que mi mujer inculca la pasión por el deporte, me reconcilió. Volví a ver al fantasma de mi padre tratando de inculcarme a mí de pequeñito ciertas pasiones", contó.

"Creí que no me importaba tanto el deporte, sino la compañía que él me hacía desde el comienzo de los tiempos. Pero de todas maneras hay cosas, siendo argentinos, que trascienden cualquier sensación personal", agregó.



Maradona, Messi y la pasión por lo argentino

"El texto que comienza el libro es el primero que escribí sobre fútbol. A principios de 2004, yo no daba a conocer mi nombre por internet, me hacía pasar por una ama de casa de 50 y pico de años. Escribí un blog que después se convirtió en una novela, que luego fue Más respeto que soy tu madre, la obra que hizo Antonio Gasalla durante años. Una vez que Diego Maradona tuvo una complicación de salud a principios de 2004 y que la gente hacía cadena de oraciones, esta señora, que era yo disfrazado, le escribió una carta que se llamó "Carta de una ama de casa a Maradona", tuvo tanta repercusión esa semana que fue levantada por un portal y traducida a 11 idiomas y fue el primer texto de fútbol que escribí", recordó.

"Tengo la suerte y la tenemos todos, de ser contemporáneos a Maradona y Messi. Mi viejo me llevaba a ver partidos sin sentido de Argentinos Jr., solo para ver a un chiquito que era una maravilla. Llegué a verlos a los dos juntos en un amistoso, a uno como entrenador y a otro como jugador. Hay algo de privilegio y agradecimiento que no entra en la dicotomía. Hay que tener la alegría de decir que son nuestros", afirmó.

"Maradona trascendió lo futbolístico, llegó a otros lugares. Messi es mucho más blanco en ese sentido, es puro fútbol. En mi vida, llegaron ambos en el momento correcto: en mi juventud, cuando había que ser revolucionario, llegó Maradona. Y en esta madurez que tengo ahora, en donde necesito orden y prolijidad, llegó el más ordenado de los genios, para darme tranquilidad", cerró.