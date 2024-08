Les hubiera gustado a Talleres y a River llegar mejor de lo que llegan. Pero el partido de ida por los octavos de final de la Copa Libertadores de América que se jugará este miércoles desde las 21:30 en el estadio Mario Kempes de Córdoba con televisación de Fox Sports y la plataforma Disney+ los sorprende en un período de ajustes.

Después del receso por Copa América, Talleres no ha podido ganar en el campeonato local (una derrota y cuatro empates consecutivos). El equipo ha perdido rendimiento y varias de sus mejores individualidades o están lesionadas o no atraviesan su mejor momento.



River, por su parte, jugará el segundo partido del segundo ciclo de Marcelo Gallardo como director técnico. Y está en proceso de recomposición después del abrupto cierre de la etapa de Martín Demichelis. El empate 1 a 1 del sábado ante Huracán en el Monumental puso en evidencia todo lo que le falta al equipo y todo lo que tendrá que trabajar para Gallardo para armar una expresión competitiva que avance en el campeonato y sobre todo en la Copa, que otra vez es la medida de todas las cosas del mundo riverplatense.



Aunque la formación se oficializará al llegar al estadio, se sabe que en River debutará como lateral derecho el cordobés Fabricio Bustos, quien recién se incorporó este lunes a las prácticas pero llega con ritmo competitivo desde Internacional de Porto Alegre. Germán Pezzella volverá a ser el primer marcador central y a partir de allí empiezan las especulaciones. Matías Kranevitter posiblemente irá como volante central en lugar de Felipe Peña Biafore, quien no fue incluido en la lista para la Copa, y está en duda Claudio Echeverri, quien salió el sábado con una molestia muscular.

La otra duda pasa por el acompañante del paraguayo Adam Bareiro en el ataque. Podría volver a ser Pablo Solari, pero no se descarta que Gallardo engorde el mediocampo y haga jugar por la derecha a Nacho Fernández o a Santiago Simón.

Lo que sí es un hecho (o casi) es que Franco Mastantuono irá desde el arranque para moverse por detrás de Bareiro. Para el desquite dentro de una semana en el Monumental, se espera que pueda llegar con lo justo el goleador colombiano Miguel Borja, apartado por una lesión, y Maximiliano Meza, otra de las incorporaciones gestionadas por Gallardo, que ya fue habilitado por la Conmebol.

Talleres tampoco tiene en claro su formación inicial. El paraguayo Ramón Sosa, figura del equipo la temporada pasada, no será de la partida porque sigue presionando con su inminente pase al Nottingham Forest de inglaterra. Y no se descarta que a último momento pueda jugar o al menos tener algunos minutos el enganche Rubén Botta, que no jugó los últimos tres partidos por un desgarro. Sea como fuere, los albiazules cordobeses necesitarán sacar una buena diferencia y desde luego no perder, para ir con chances sólidas al desquite del miércoles venidero en el Monumental.

Formaciones probables, hora y TV