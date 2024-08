Boca se entrenó de cara al partido del próximo jueves ante Cruzeiro, por octavos de final de la Copa Sudamericana. El entrenador Diego Martínez probó el once que se perfila como titular, con la novedad de la vuelta de Cristian Lema -tras una lesión que lo marginó en gran parte de este semestre- y la ausencia de Edinson Cavani, quien tuvo unas líneas de fiebre.

Para tranquilidad de los hinchas del Xeneize, el atacante uruguayo fue al predio de Ezeiza, pero se retiró antes de comenzar el ensayo formal debido a su cuadro. De todos modos, esperarán su evolución y se descarta que estará en el compromiso copero en La Bombonera.

En tanto, el regreso del ex zaguero de Lanús es una novedad importante para una zona en la que el técnico tuvo problemas. El defensor de 33 años arrastra problemas musculares desde el 17 de junio, cuando sufrió un desgarro. Estuvo dos semanas ausente y reapareció en la vuelta de los 16avos de la Sudamericana ante Independiente del Valle, cuando el Xeneize debió jugar con varios pibes por no haber anotado correctamente a los refuerzos en la lista. Sin embargo, en aquel encuentro terminó complicado en lo físico y desde entonces no volvió a jugar.

Según lo que probó Martínez, Lema jugaría desde el arranque con el chileno Gary Medel y el que dejará el equipo es Nicolás Figal, quien no tuvo un buen rendimiento ante Independiente Rivadavia y hasta cometió un grotesco penal. Mientras tanto, Marcos Rojo continúa trabajando en la recuperación de una lesión muscular que no se informó.

En cambio, Aaron Anselmino está en condiciones, pero como llegó el transfer desde Chelsea, club británico que lo acaba de comprar y lo cedió a préstamo, deberá ser inscripto nuevamente si el Xeneize avanza de fase.



Otro de los cambios con relación al equipo que el DT paró en Mendoza está en el sector derecho del mediocampo, donde recurrió a Jabes Saralegui para cumplir una función que le sale más natural que a Brian Aguirre, originalmente extremo.

Por su parte, en el ataque junto a Miguel Merentiel estuvo provisoriamente Milton Giménez, quien en el ensayo suplantó a Cavani. En cuanto al resto, comenzarían los habitualmente titulares.