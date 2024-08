El Ministerio de Seguridad de la provincia ratificó ayer el horario de las 21 para el partido que Newell’s jugará en el Coloso del Parque el viernes ante Racing. Aunque para eso se desplegará en el estadio del parque Independencia 500 policías, la misma cantidad que hubo el sábado pasado en el Gigante para el clásico. Hay temor a incidentes por la frustración que despertó en los leprosos la nueva derrota ante Central.

Las autoridades provinciales del área de seguridad no contemplaron la posibilidad de cambiar el horario del partido de pasado mañana en el Coloso por la tensión que se vive en el parque Independencia. Por el contrario, al reconocer la situación se resolvió ampliar las medidas de prevención y el viernes en el estadio habrá medio millar de uniformados a cargo de la seguridad. Se planificaron cordones de control más estrictos y custodia duplicada para los dirigentes del club y el plantel.

Para el partido de pasado mañana Sebastián Méndez no podrá disponer de Ángelo Martino, expulsado en el Gigante, y es probable que tampoco de Ever Banega, a quien no se lo vio en plenitud física ante Central. Por rendimientos, además hay dudas sobre la permanencia en la formación principal de Ramiro Macagno, Juan Méndez y Francisco González. La Lepra recibirá a una formación rival con algunos suplentes dado que anoche Racing jugó en Chile por Copa Sudamericana. Armando Méndez, por su parte, se recupera de un desgarro y su recuperación apunta al relevante partido del próximo miércoles ante Central Córdoba de Santiago del Estero por los octavos de final de Copa Argentina. La sede y el horario del encuentro lo confirma la organización del torneo en las próximas horas. Las ilusiones en Copa Argentina son las únicas expectativas abiertas que quedan en el parque Independencia, más aún porque el fixture lo hace soñar con el cruce de rivales que no son candidatos al título. Si derrota a Central Córdoba tendrá a Temperley en cuartos de final y en una hipotética semifinal asuman Argentinos, Huracán o Banfield.