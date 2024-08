La diputada y titular de la comisión de las Personas Mayores, Gisela Marziotta, había convocado a representantes de organizaciones de jubilados para que relaten cómo están subsistiendo en este tiempo de economía libertaria. A poco de comenzar, Luis Rivadeneira, uno de los jubilados invitados, reconoció entre los legisladores presentes a la libertaria Lourdes Arrieta, integrante del grupo que visitó a los genocidas presos en Ezeiza. Entonces pidió la palabra y dijo que "como exdetenido de la dictadura no puedo estar sentado con negacionistas. Con quienes defienden y visitan genocidas no puedo estar. Así que les pido disculpas pero me retiro", dijo y se fue.

Marziotta tomó la palabra y afirmó que este tema "está pendiente de tratamiento en el recinto para la investigación de la conducta de los diputados que fueron a visitar a los genocidas. En mi caso particular sigue pendiente el pedido de expulsión que pedí porque considero que debe ser la medida justa y ejemplificadora para lo que es el Poder Legislativo como parte de los tres poderes que sostienen la democracia", dijo mientras los jubilados la aplaudían.

Otra de las invitadas se sumó al repudio a la presencia de Arrieta que intentaba interrumpir para dar su versión de los hechos. Al final le dieron la palabra. La diputada de La Libertad Avanza insistió en que fue llevada "engañada" a Ezeiza. Luego dijo que recibió amenazas "y pedí una investigación en la Cámara de Diputados para que se determinen las conductas de los que me llevaron engañada. Lamento que me critiquen a pesar de que hablé con la verdad", indicó sin mucha suerte.

Noemí Fernández, del Centro de Trabajadores Jubilados y Pensionados ATE, pidió la palabra y mirándola a Arrieta dijo: "Nosotros somos discriminados por una posición política y no hago juicio de valor por tu posición. Los que nos vamos somos nosotros, los que cobramos 280 mil pesos de sueldo, los que no tenemos ley de movilidad y los que perdemos el Fondo de Garantía. Y vos crees que te engañaron. Acá cada uno tiene la formación que tiene y la historia no se puede evitar", aseguró antes de levantarse. Por último, Rosa Sorsaburu, secretaria Nacional de Previsión de La Bancaria, recordó que el gremio tiene casi 200 desaparecidos, "y muchos fueron sacados de sus lugares de trabajo. Todos sabemos lo que pasó, no se puede aducir ignorancia de hechos que ya son históricos. Nos duelen estas expresiones y debe saber que fueron a visitar a gente que violaron y mutilaron mujeres como vos", dijo mientras Arrieta asentía.