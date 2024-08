La Municipalidad de Campo Santo, en el departamento de General Güemes, terminó con un embargo de 24 millones de pesos en sus cuentas, por decisión del Juzgado de primera instancia en lo Civil y Comercial de 8ª Nominación, tomada el viernes pasado.

La información fue otorgada a Salta/12 por el abogado Maximiliano Chávez, quien en febrero de este año tomó el caso del reclamo de un proveedor de la Municipalidad que solicitaba el pago de una deuda de 19 millones de pesos por materiales de construcción que vendió al municipioi. Los 5 millones restantes que suman el total del embargo son en concepto de intereses. Si bien el embargo no el reconocimiento expreso del reclamo del proveedor, la comuna no podrá disponer de estos fondos hasta tanto no se resuelva esta demanda, en el sentido que fuera.

Según informó Chávez, las transacciones se hicieron durante la gestión de la ahora ex intendenta Josefina Pastrana. Pero los materiales nunca fueron pagados.

“Fue evidentemente todo muy informal”, sostuvo Chávez, quien indicó que al momento de presentar el caso decidió reconstruir la relación contractual a través de los chats entre las partes.

Cuando presentó el caso en febrero se dispuso una mediación, esta vez con la nueva gestión a cargo de Facundo Ignacio Taché, pero no se llegó a un acuerdo.

Chávez entendió que hubo actos de mala fe que supuso que pudieron haber surgido desde la comuna, dado que medios de comunicación locales afirmaron que quienes querían cobrar la deuda eran “falsos proveedores”.

Sucede que el proveedor en cuestión no se encuentra registrado como proveedor del Estado. Pero la obligación exigida por el gobierno provincial no sería tal en el caso de la Municipalidad, según la explicación de su abogado.

Chávez explicó que el embargo es una "medida precautoria”, dado que es solo garantizar los fondos adeudados hasta tanto se resuelva en la Justicia sobre el reclamo del pago de la deuda. Sin embargo, es dinero con el cual la Municipalidad no podrá disponer.