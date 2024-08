La presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, señaló que el mandatario argentino, Javier Milei, quien participará el 24 de agosto en la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) en la capital mexicana, es libre de ir al país, pero no aclaró si tiene previsto reunirse con él.



“Él viene a un evento, es libre de venir al evento, se le recibe (en el país)”, señaló durante una conferencia de prensa.



La exjefa de Gobierno de Ciudad de México recordó que la visita del mandatario argentino no es oficial y, por ello, no aclaró si prevé o descarta reunirse con él. “Él viene a un evento de una organización internacional de personas que pertenecen a los bloques conservadores en sus países. Él viene a esa reunión, no viene a una visita oficial”, insistió tras ser cuestionada sobre si planea tener una reunión con Milei.



La CPAC México, organizada por el actor y activista mexicano Eduardo Verástegui, informó este lunes de que Milei asistirá a la reunión para presentar “un firme mensaje sobre la imperiosa necesidad de seguir luchando por la libertad en América Latina y el mundo”. Y anticipó que su discurso será uno de “los momentos culminantes del evento, atrayendo la atención de líderes conservadores y defensores de la libertad en toda la región”.



La CPAC, de origen estadounidense, es una conferencia política anual de actores sociales que enarbolan posturas ultraconservadoras y se considera uno de los brazos políticos del candidato presidencial republicano y exmandatario de Estados Unidos, Donald Trump.



Fuera de Estados Unidos, la CPAC se fundó en 2019 en Brasil, donde en julio pasado Milei clausuró el evento, y en México comenzó en 2022.



El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, descartó este martes que vaya a reunirse con el libertario, pero consideró que "no hay problema" en que visite su país.

"No coincido con su manera de pensar y su forma de ser. Sin embargo, él es libre y una cosa es el Gobierno de México, y otra cosa es el pueblo de México, y nuestro pueblo siempre ha sido muy hospitalario, fraterno y respetuoso", apuntó López Obrador.



Milei visitará México en medio del distanciamiento con López Obrador, pues en abril el argentino lo llamó “ignorante” en una entrevista con CNN en Español, después de que el mexicano lo hubiera calificado de "facho conservador".