El gobernador bonaerense Axel Kicillof se manifestó crítico con la cobertura mediática que se está llevando a cabo sobre el juicio por el intento de magnicidio a Cristina Kirchner y, desde Comodoro Py, a donde estuvo presente para acompañar a la expresidenta en la declaración como testigo en el juicio por el ataque ocurrido hace casi dos años, reclamó investigar a los autores económicos e intelectuales del atentado.



Ante el móvil dela 750, Kicillof advirtió que “si ahora alguien sale con un arma y me gatilla a mí, en este momento, ¿qué vamos a hacer? ¿Buscar si yo tengo la culpa? Porque, ¿dónde estaban los custodios? No es así”.

Para el mandatario provincial, éste es tratamiento que le dan al caso de Cristina Kirchner los medios hegemónicos. Y se nota porque, según señaló, “solo cubren el juicio cuando parece que la responsable es Cristina o quienes la cuidaban”.

Con tono de fastidio, aseguró: “Hoy lo que deberíamos preguntarnos es no sólo quién gatilló el arma, sino también cuál es todo el procedimiento que implica a dirigentes políticos de nuestra oposición y que podrían defenderse si se los juzgara”.

Pero no sólo cuestionó el rol de los medios en la cobertura de este caso, sino que los responsabilizó por los niveles de violencia que manejaban incluso antes del intento de asesinato.

“Veíamos que había un permanente trabajo sobre lo que decía la acusación del fiscal Luciani. Mostrando con pantalla partida lo que decía el fiscal Luciani y su casa (la de Cristina). Prácticamente, un llamado al enojo, al odio”, afirmó.

Kicillof afirmó: “Hay un intento disparatado y absolutamente contrario a cualquier razonamiento de tratar de demostrar que Cristina tiene la culpa. O que la tienen quienes la cuidaban. Estamos en una situación insólita, una doble vara”.

“Cristina habló de un partido judicial que tiene este tipo de tratamientos. Aún hoy, donde se está llevando adelante un juicio donde las pruebas más importantes resulta que se borraron. Creo que quieren ser dueños de la indignación”, dijo.

Luego, finalizó: “¿Esto no indigna? ¿Los medios hegemónicos no se indignan porque se borró el celular de quien atentó contra su vida? ¿No se indignan porque una familia vinculada al ministro Caputo resulta que puso plata para comparar mesitas de luz a un tipo que no sabía agarrar un martillo y clavar un clavo para un hotel de lujo en Neuquén? Todo esto tan disparatado. Y siempre para el mismo lado”.



Informe: Marisol Juárez para la 750.