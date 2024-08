"Se debería investigar a los autores intelectuales del hecho, con una Justicia que trabaje de manera correcta y rápida, para que todos los responsables terminen en el banquillo de los acusados", dijo el gobernador Axel Kicillof en la puerta de los Tribunales de Comodoro Py, luego de acompañar a Cristina Fernández de Kirchner, que declaró por el intento de magnicidio que sufrió el 1 de septiembre de 2022.

Kicillof, que llegó a la madrugada de Brasil tras reunirse con el Presidente Luiz Inazio Lula Da Silva, apuntó que los medios hegemónicos, a quién él suele llamar "porteños", "también quieren ser dueños de la indignación". "¿Lo de Cristina no indigna? ¿Los medios no se indignan porque se borraron los chats del celular de quien atentó contra su vida? ¿No se indignan porque una familia vinculada al ministro Caputo puso plata para "comprar mesitas de luz" a un tipo que no sabía ni agarrar un martillo?", disparó gobernador bonaerense, casi asfixiado por la multitud de micrófonos que lo rodeaban.



Un cronista consultó sobre la denuncia de Fabiola Yáñez contra Alberto Fernández. "¿Podemos hablar de este juicio? ¿O todos los días quieren tapar que trataron de matar a Cristina?", respondió, Kicillof, y amplió: "Cristina fue víctima de un intento de asesinato, y hoy es víctima de un juicio que no va para ningún lado", resaltó el gobernador.

Y subrayó: "Si esto hubiera sido sobre Mauricio Macri o algún dirigente de la derecha argentina, irían a buscar a los responsables y estarían haciendo una investigación en paralelo en los medios hegemónicos, pero resulta que nada de eso ocurre, sino todo lo contrario, y es ella quien tiene que defenderse, y encima resulta que quienes atraparon a Sabag Montiel son 'responsables de no haberla cuidado suficiente'".

A su vez, trazó una comparación y se preguntó: "Si alguien sale ahora con un arma y me gatilla a mí, ¿qué se van a fijar? ¿Si yo tengo la culpa? ¿O dónde estaban mis custodios?". La respuesta a las preguntas llegaron desde el propio Kicillof: "No es así, parece que en este tratamiento hay medios hegemónicos que sólo cubren el juicio cuando parece que la responsable es Cristina".

Así, desde temprano, Kicillof visibilizó su acompañamiento a la ex presidenta cuando llevó a sus redes la publicación del apoyo por parte de los intendentes de Unión por la Patria en la provincia de Buenos Aires. Los 83 jefes comunales de todas las tribus peronistas provinciales sellaron su condena a lo que vivió Cristina Kirchner y pidieron por la resolución de la investigación y así responder a la pregunta: "¿Quién mandó a matar a Cristina?" El gobernador retuiteó el pronunciamiento.

Abrazo

Tras hablar durante casi una hora y meda, la ex presidenta salió de los Tribunales rodeada por sus custodios. Allí la esperaban diversos dirigentes del peronismo, pero el gobernador de la provincia de Buenos Aires fue el primero que abrió la ronda de seguridad para saludarla. Se abrazaron e intercambiaron unas palabras. Ella se subió a su auto y se fue, pero Kicillof dialogó con la prensa y expresó que el tratamiento mediático del juicio es "muy disparatado, muy indignante, y siempre va para el mismo lado".

En su declaración, la ex presidenta habló del clima de violencia previo al atentado, y la agresión con la que los medios de comunicación se referían a ella. Mencionó al fiscal Diego Luciani y “la diatriba" en su contra durante el juicio por la causa Vialidad, subrayó el "desastre" de la etapa de instrucción a cargo de la jueza María Eugenia Capuchetti, describió el día del atentado, y se refirió a Gerardo Milman cuando aseguró que “al campo popular, cuando no se le pueden ganar las elecciones, se lo quiere exterminar”.

También habló del tratamiento mediático que se dio al proceso judicial en los medios de comunicación y consideró que tuvo la intención de “revictimizarla”. “Hay una doble revictimización, primero porque tuve que demostrar que yo no tengo la culpa de que quisieran matarme, y segundo, por la invisibilización de todo este procesamiento”, remarcó.

Kicillof tocó varios de esos temas minutos después de la declaración. Cuando le preguntaron si esta situación serviría para "reagrupar al kirchnerismo", el gobernador sostuvo que "estoy permanentemente en contacto con otros dirigentes", pero advirtió que "hoy lo que deberíamos preguntarnos es si hubo un intento de magnicidio, y no sólo quién gatilló el arma, sino también cuál es todo el dispositivo y todo el procedimiento que implica a dirigentes políticos de la oposición". "Ellos mismos podrían defenderse si se los juzgara, pero no pasa", lamentó el gobernador de la provincia más grande del país.

Kicillof disparó de lleno contra el Gobierno nacional, cuando dijo que "le borraron los chats a las secretarias de Milman en un estudio que aparentemente pertenece a Patricia Bullrich", y agregó que "lo hizo un experto en informática que hoy es funcionario del Gobierno de Milei". Sin embargo, reiteró que "todo esto no le importa a nadie, no se investiga".

Kicillof se refirió a la actualidad, y dijo que "esta situación permanente del Gobierno nacional de agredir verbalmente es muy peligrosa". Enumeró que Cristina Kirchner fue dos veces presidenta, una vicepresidenta, y que "es la dirigente política del campo popular que tiene un papel protagónico", cosa que "es importante, porque cuando se tocan determinados intereses hay reacciones", y sentenció: "Le toca a uno tener que decir estas cosas porque no se está investigando como corresponde".

Apoyo

El lunes, en la conferencia de prensa semanal, el Gobierno de la Provincia ya se había posicionado en este tema, cuando el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, denunció una "total invisibilización" del juicio contra los autores materiales del atentado contra la expresidenta. "Tenemos honda preocupación por la invisibilización absoluta de este juicio en el debate público", había remarcado Bianco en aquella ocasión.

Cristina Kirchner, durante su declaración mencionó al fiscal Luciani, y Bianco el lunes también lo había advertido: "Llama la atención semejante contraste, porque el fiscal Luciani estuvo en 'prime time' durante nueve días, haciendo acusaciones de manera histriónica, performática y violenta contra la expresidenta, pero ahora que se lleva adelante este juicio, por el intento de asesinato, no se ve casi nada en ningún canal de la Argentina".

Bianco remarcó que "Cristina fue víctima del mayor acto de violencia política desde la vuelta a la democracia, pero hay una total invisibilización, se nota demasiado", y aseguró que la Provincia "dice no al pacto de impunidad". "Queremos que nos digan qué intentaron hacer y quiénes son los autores intelectuales del hecho y quien financió eso", cerró.

Además, Kicillof no el único dirigente presente en Tribunales. Entre los intendentes que asistieron se destacaron Mayra Mendoza de Quilmes, Federico Achaval de Pilar, Federico Otermín de Lomas de Zamora, Mariel Fernández de Moreno, Pablo Zurro de Pehuajó, Mario Secco de Ensenada y Gustavo Menéndez de Merlo. También se acercó la vicegobernadora, Verónica Magario, el senador nacional por la provincia de Buenos Aires, Eduardo ´Wado´De Pedro y la presidenta del bloque de senadores de UxP en la Legislatura, Teresa García.