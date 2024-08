En una semana cargada de noticias internacionales, el analista Martín Gak repasó en la 750 los principales temas de la agenda exterior y su posible impacto en la Argentina. Por un lado, destacó como central el avance de Ucrania sobre territorio ruso y los intereses detrás de la guerra en Europa, además de la postura del gobierno de Javier Milei al respecto.

Por otro lado, reportó sobre las principales novedades en el conflicto de Gaza y el bombardeo israelí a una mezquita lindante a la Agencia para Refugiados Palestinos de las Naciones Unidas (UNRWA), en el que murieron más de 100 personas, mayoritariamente niños.

Por último, matizó la ventaja que auguran las últimas encuestas a la candidata demócrata, Kamala Harris, en las elecciones estadounidenses y contextualizó la disputa entre el magnate Elon Musk y el comisionado de competencia de la Unión Europea, Thierry Breton.

Ucrania

El anuncio de Ucrania, tres días atrás, de que tomó alrededor de 1000 km cuadrados de territorio ruso tomó por sorpresa al mundo, sobre todo luego de observar durante dos años la imposibilidad de Vladimir Putin de tomar Kiev, Odesa o Lviv. La noticia tiene varios impactos, uno de ellos y el más inmediato es que ahora cambiará la arquitectura de la defensa europea.

"Ayer a la mañana tuve una conversación una exjefa de la OTAN", comentó Gak, quien contó que en esa conversación se enteró de que la impresión al interior de la organización que nuclea a los países del Atlántico Norte es que "los occidentales están muy interesados en apoyar la guerra del lado ucraniano pero no están interesados en que gane". Eso se debe a que la guerra sirvió para la dinamización de muchas actividades, entre ellas la millonaria industria armamentística y la joven industria de la Inteligencia Artificial (IA).

"El teatro de guerra ucraniano se ha vuelto un laboratorio de experimentos armamenticios para todo tipo de industrias, inclusive la industria de la Inteligencia Artificial, donde se han desplegado prácticamente sin ningun tipo de control, de un lado como del otro, instrumentos de IA, por ejemplo de reconocimiento facial, que no están aprobadas legalmente y no podrían ser desplegadas en ningún otro lado", apuntó el especialista. Sin embargo, también existe el miedo de que Rusia entre en conflicto directo con la OTAN, algo que no ocurrió aún pero que sin dudas llevaría al enfrentamiento a un nuevo nivel.

Argentina, por su parte, debería estar interesada en el devenir de la guerra entre Kiev y el Kremlin dado que mucho de su mecánica internacional tiene que ver con la alineación a Estados Unidos y Europa, hoy ancladas en una postura proucraniana. "Argentina tendría que tener una posición claramente alineada, no digo con Kiev, pero sí con una idea de derecho internacional que reconoce la integridad del territorio ucraniano, más allá de lo que uno puede pensar respecto de cómo llegamos a esta situación", consideró Gak, y advirtió sobre cierta "afinidad ideológica" del Gobierno de La Libertad Avanza con Putin.

La situación en Gaza

Por otro lado, esta semana hubo un nuevo bombardeo israelí que dejó un saldo de cien muertos, mayoritariamente niños. La organización Save the children comunicó al mundo que la destrucción fue total: no se pudo recuperar ni un sólo cuerpo. El ataque fue contra una mezquita que lindaba con la Agencia para Refugiados Palestinos de las Naciones Unidas (UNRWA). La agencia de noticias Al Jazeera reportó que el bombardeo fue calculado específicamente para tener impacto más alto de destrucción sobre los civiles en el lugar, y esto se determinó por la forma en la que se realizó, por el lugar en el que fue asestado el golpe y por el tipo de misilistica que se utilizó.

"Lo que estamos viendo es una destrucción casi sistemática de la infraestructura civil, no quedan más universidades en Gaza, fueron destruidas 12, quedan uno o dos hospitales funcionando, están bombardeando pozos de agua, con lo cual están encontrando enfermedades serias. Por ejemplo, hace más de dos semanas encontraron polio", informó Gak conGustavo Campana. Sobre este punto, el analista advirtió respecto de la peligrosidad que supone la aparición de enfermedades erradicadas como la polio o la peste bubónica: "No se limitan a Gaza. Es como creer que podés tener una sección de orinadores y no orinadores en una piscina", ironizó.

Y continuó: "Es muy impotante tener en cuenta que el efecto político de Gaza es enorme, realmente se desprende sobre las elecciones norteamericanas, las del Reino Unido, las de Francia y yo creo que eventualmente tendrá un impacto regional fuerte porque también hay una población que ve este tipo de destrucción y brutalidad como algo insostenible".

Estados Unidos: final abierto en las elecciones

A pesar de las encuestas que dan una leve ventaja a la candidata demócrata Kamala Harris, las elecciones en Estados Unidos aún mantienen el misterio. Es cierto, Harris logró generar una "gran exitación" alrededor de su candidatura, pero las encuestas electorales han fallado sistemáticamente en los últimos tres años electorales en la potencia del norte.

"Quien observa con detenimiento se da cuenta que un demócrata, incluso mitad negra mitad india, no es necesariamente diferente en términos políticos a un republicano", señaló Gak.

Una de las claves es Michigan, uno de los tres estados bisagra en los que ninguno de los partidos puede asegurar la victoria. "En ese estado hay una gran cantidad de votantes árabes y musulmanes que han visto los últimos 10 meses de política demócrata sobre Gaza y muchos de ellos han decidido que no van a votar por demócratas. Esto realmente le puede dar una gran ventaja a Trump", observó el analista.

Javier Milei tiene especial interés en este tema, dado que una victoria demócrata podría frustrar no sólo su política internacional sino también su programa económico. "Si tuviésemos una Casa Blanca como la de (Joe) Biden o levemente más a la izquierda y una Unión Europea en la centro izquierda, porque la coalición dentro de Bruselas incluye socialistas y verdes, tendríamos un paso más hacia la aislación política de Milei en Argentina", advirtió el periodista.

Elon Musk, en pie de guerra

El magnate dueño de la red social X insultó esta semana al comisionado de competencia de la Unión Europea, Thierry Breton, luego de la advertencia que recibió por distribuir propaganda y desinformación en la red social. "La respuesta de Musk fue que Thierry Breton 'tuviera sexo con su propia cara', esto fue literalmente el meme que posteó y fue, básicamente, un acto de suicidio político, alguien que simplemente no parece entender cómo funciona el aparato regulatorio europeo", aseguró Gak.

Europa es la sección más grande de mercado del mundo, con lo cual, si Musk quiere hacer negocios en la región, deberá doblegarse ante el marco regulatorio europeo. "Se puede estudiar el caso de Apple, Facebook y Google, que están siendo bombardeados con multas", concluyó Gak.