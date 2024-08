El tren que une Rosario con Cañada de Gómez atraviesa momentos críticos. Desde principio de año el servicio funciona de forma irregular y en las últimas semanas eso se profundizó: en lo que va de agosto funcionó solo cinco días y este martes el personal avisó que no se prestará el servicio hasta nuevo aviso. La situación impacta de lleno en los cientos de pasajeros que se movilizan todos los días, más aún cuando el boleto de colectivo aumentó de forma considerable, ante el retiro de subsidios por parte del gobierno de Javier Milei. Con Trenes Argentinos Operaciones (SOFSE) y Trenes Argentinos Cargas (TAC) incluidas en el listado de empresas a privatizar, lo que sobrevuela es un desinterés del gobierno nacional en la materia, que se traduce en una desinversión en el sector. “Hay una lógica de dejar que las cosas caigan por su propio peso. No invertir y con eso justifican un superávit fiscal”, sostuvo Mariano Antenore, de la agrupación Amigos del Riel. “Claramente no está entre las prioridades del gobierno nacional sostener este tipo de servicios de cercanía”, cuestionó Stella Clérici, concejala de Cañada de Gómez.

Desde finales del año pasado, el tren que va de Rosario a Cañada de Gómez tiene un panorama incierto. Primero fueron los anuncios de recortes en distintas áreas, por parte del gobierno nacional. Pero los miedos se materializaron con el cierre de la boletería en Cañada de Gómez durante todo febrero y las sucesivas dificultades por parte de los usuarios para comprar el pasaje online. Con el correr de los meses, la preocupación pasó a ser la suspensión repentina de algunos de los cinco servicios diarios que presta el tren. Pero en agosto la situación directamente escaló a un punto mayor: en lo que va del mes, el tren funcionó solo cinco días. Este martes, la comunicación del personal fue que el servicio quedaría suspendido hasta nuevo aviso.

La explicación oficial que recibieron los usuarios del servicio es que la locomotora utilizada para el servicio debía ser reasignada al tren que hace el viaje Buenos Aires-Córdoba. “Como no hay locomotora disponible, en lugar de invertir en nuevas maquinarias, repuestos o mantenimiento, lo que hacen es sacar la locomotora de un tren local como el nuestro y destinarla a un tren de larga distancia, que bajo su visión es más importante”, explicó Antenore. “Sin embargo, ha pasado que la locomotora del servicio Rosario-Cañada de Gómez se rompió y no hubo reemplazo de otra máquina ni repuestos para ponerle. Entonces, directamente cancelan el servicio”, cuestionó en diálogo con Rosario/12.

El referente de la agrupación Amigos del Riel calificó de “inédita” la situación, que parece empeorar a medida que transcurren los días. “Es clarísimo que, si bien en la presidencia anterior no hubo grandes inversiones, al menos el servicio se cumplía”, evaluó y añadió: “Con esta gestión todo va para atrás. El decreto de emergencia ferroviaria no se traduce en una inyección de recursos que hacen falta para toda el área. Por el contrario, en Trenes Argentinos están echando gente de manera masiva y en los cuadros gerenciales una semana nombran a uno y a la siguiente lo cambian. Así es imposible”.

Para Clérici, que viene denunciando las irregularidades del sistema desde finales del año pasado, poco cambió desde entonces. “Todo sigue igual y empeorando”, describió en diálogo con Rosario/12. “Evidentemente falta material rodante. Y como se priorizan los trenes desde y hacia Buenos Aires, cuando se rompe una máquina se llevan las de acá. Pero en definitiva, la frazada es corta y hay desinversión. Claramente no está entre las prioridades del gobierno nacional sostener este tipo de servicios de cercanía”, cuestionó.

En el reclamo, la dirigente pone el foco en la alta demanda del servicio. Según información oficial publicada en la web de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) en 2023, el servicio transportó a 29.697 personas, con un repunte marcado a partir del último trimestre del año: 4.073 pasajes vendidos en octubre, 3.612 en noviembre, y 3.821 en diciembre. Para enero de 2024 la tendencia siguió al alza con 9.479 pasajes vendidos. Desde entonces, entienden que el número se estabilizó en alrededor de 8 mil pasajeros por mes.

“Desde que se cortaron los subsidios al transporte, la tarifa aumentó muchísimo. Para ir a Cañada de Gómez en colectivo son casi 5 mil pesos por viaje, mientras que el tren sale 800 pesos”, explicó Antenore. En la misma línea, Clérici redobló la apuesta: “La gente necesita cada vez más este servicio. No solo por un tema de costos, sino porque cada vez son más los pasajeros que lo utilizan. Antes, cuando el servicio no funcionaba un par de días, casi no había quejas. Hoy son cientos de pasajeros que viajan. Estudiantes, laburantes, comerciantes que vienen a diario a la ciudad y se nota cuando el servicio se suspende”.

Decisión política

Lo que sobrevuela entre los usuarios y la dirigencia política involucrada en el reclamo, es la falta de interés del gobierno en que el servicio funcione. “Les da lo mismo que salga el tren o no”, deslizan por lo bajo. Lo cierto es que hay argumentos para convalidar la premisa: tanto Trenes Argentinos Operaciones (SOFSE) y Trenes Argentinos Cargas (TAC) integran el listado de empresas que el gobierno nacional busca privatizar, tras la sanción de la Ley Bases en el Congreso.

“Lo que se visualiza es una política de no sostener a los servicios públicos en manos del Estado. No solamente está pasando en los ferrocarriles, está pasando en distintas áreas. No invierten y con eso justifican un superávit fiscal”, consideró Antenore. “En los noventa hubo una directiva expresa de cancelar los servicios de trenes de pasajeros. En este caso no hay ningún decreto que diga que se dan de baja los trenes, sino que se dejan de asignar recursos para que el sistema caiga por sí mismo. Es una suerte de boicot por omisión lo que está pasando”, cuestionó.

Desde el Concejo de Cañada de Gómez vienen impulsando una serie de acciones para visibilizar la situación. Este jueves, los concejales aprobarán una resolución que dejará de manifiesto la preocupación de los vecinos de la ciudad por la suspensión “hasta nuevo aviso” del servicio. También se prepara una movida para la próxima semana que tendrá lugar en la estación Rosario Norte, pero también en las distintas localidades por las que pasa el servicio.

“Siempre tratamos de concientizar sobre la importancia del tren para la región. Pero todo indica que la decisión política de este gobierno es que el tren no funcione más. Es preocupante, porque el transporte público es utilizado por la gente que más necesita, más aún en esta situación económica que es crítica para los asalariados”, sostuvo Clérici. “Vamos a seguir reclamando y tratando de sumar fuerzas. Ojalá nos equivoquemos, pero la cosa pinta muy fea”, finalizó.