Las ilusiones de Central en Copa Sudamericana deberán aparecer la semana que viene en Brasil. Porque anoche el equipo no pudo superar a Fortaleza en el juego ni en el marcador. El canaya logró salir del ahogo por un gol de Marinho en los primeros minutos con una rápida igualdad, pero no más que eso. Ante un rival que no renunció nunca a atacar, el equipo de Matías Lequi se vio siempre amenazado y eso le quitó libertades a su ataque. Tampoco ayudó para el desarrollo del partido el arbitraje de Alexis Herrera. La revancha se juega en Brasil el próximo miércoles y el auriazul deberá ganar para pasar de ronda.

El partido encontró emociones en los primeros minutos y entusiasmó con una gran noche. Pero las intenciones se vieron frustradas, en general, por los esfuerzos defensivos de uno y otro equipo. El atractivo del juego germinó en la propuesta de Fortaleza, lejos de cualquier especulación y decidido a buscar la victoria. Pero la sorpresa fue para todos en el Gigante cuando Marinho lanzó un tiro libre desde la derecha que se le metió por el segundo palo a Broun. El arquero reaccionó tarde y los brasileños sacaron ventaja en el primer ataque. Pero Marinho se desgarró en la carrera para celebrar el tanto y antes de que Central retome el juego desde el medio fue reemplazado por Pikachu.

A Fortaleza el gol de ventaja no le facilitó la tarea. Porque la respuesta de Central llegó a los pocos minutos. Ganó de cabeza Mallo y por detrás de Britez metió el pie Sandez para anotar el empate. El canaya se entusiasmó con el juego aéreo porque ganó la mayoría de las pelotas. De hecho, Mallo se impuso en todas las que fue a buscar. Pero la más clara fue de Copetti, aunque su cabezazo se fue alto.

Central jugó poco con Campaz y Lovera no gravitó. Un remate de Copetti, que Ricardo logró desviar al corner, fue la mejor jugada de un equipo sin potencia en sus avances. Mientras que la visita insinuó toda la noche que de contragolpe iba a lastimar por la velocidad de Lopez pero solo inquietó con remates de larga distancia, uno de ellos de Pochettino que pegó en el travesaño.

Campaz al igual que Lovera. no gravitómen el juego canaya

En el segundo tiempo el partido perdió intensidad en las áreas. La mayor responsabilidad era para Central, urgido en sacar diferencia para ir la semana que viene a Brasil. Pero los minutos se fueron sin que el equipo de Lequi encuentre juego en los pases cortos. Muy poco de Gómez en ofensiva, casi nada de Lovera y Copetti sigue sin encontrar su lugar.

El técnico de Central no demoró en hacer ingresar a Malcorra y lo intentó en el último cuarto de hora con la aparición de Módica. Lo que hizo el canaya fue empujar en los últimos minutos, impulsado además con el ingreso de Giaccone. Y Fortaleza no dudó en multiplicar los esfuerzos en defensa para sostener el empate. Es que el resultado, al fin de cuenta, tiene mucho más valor para la visita que para los auriazules.

1 Central

Broun 5

Coronel 5

Mallo 6

Quintana 6

Sandez 6

Lovera 4

Martínez 6

Ibarra 5

Gómez 5

Campaz 5

Copetti 4

DT: Matías Lequi

1 Fortaleza

Ricardo 6

Brítez 5

Kuscevic 6

Cardona 5

Pacheco 5

Rossetto 4

Augusto 6

Marinho

Pochettino 6

Lopes 6

Kayzer 5

DT: Juan Pablo Vojvoda

Goles: PT: 2m Marinho (F) y 6m Sandez (C),

Cambios: PT: 3m Pikachu por Marinho (F). ST: 9m Malcorra por Lovera (C), 19m Moisés y Emanel Martínez por Pochettino y Kayser (F), 27m Módica, Ortiz y Barbieri por Copetti, Martínez y Quintana (C), 36m Machuca y Welison por Pikachu y Rosetto (F), 39m Giaccone por Gómez (C).

Arbitro: Alexis Herrera (Velezuela)

Cancha: Central