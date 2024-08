Mauricio Macri planea volver a protagonizar un encuentro con gobernadores y con lo principal de su fuerza política. Será el 29 de agosto, cuando María Eugenia Vidal comande el relanzamiento de la Fundación Pensar, que se hará en Entre Ríos. El encuentro contará con distintos paneles y con la presencia de los principales dirigentes del PRO, en otro intento por reposicionar el partido, luego del acto de relanzamiento que protagonizó Macri. Desde ese discurso, que tuvo varias críticas al Gobierno -y en especial al "entorno" del presidente- el macrismo se viene esforzando por suavizar la relación. No obstante, en una reunión de la cúpula del lunes pasado siguieron analizando qué ocurrirá, en particular, con la quita de fondos a la Ciudad.



Macri no tiene previsto abandonar la escena pública. Por eso, encabezará en Entre Ríos el relanzamiento de la Fundación Pensar, el think tank del PRO. Será otro evento masivo, con dirigentes, gobernadores, intendentes, senadores y diputados. Vidal contó detalles del encuentro en la reunión de la cúpula del PRO del lunes pasado, que por primera vez no fue en las oficinas de Macri en Vicente López, sino en la sede central del PRO, sobre la calle Balcarce.



El encuentro del 29 tendrá distintos paneles, que serán coronados por un nuevo discurso de Macri. Antes de eso, abrirá el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, como anfitrión en su provincia. No obstante, ni Frigerio ni el gobernador de Chubut, "Nacho" Torres, están metidos en la organización, ni en el trabajo del partido nacional: cada uno viene desarrollando sus propios frentes provinciales para 2025. Y están desarrollando su propio eje de poder frente al Gobierno.



Después de Frigerio, Vidal dará comienzo al evento que tendrá distintos panes. En uno, Silvia Lospenatto debatirá con constitucionalistas. En otro, la vicegobernadora santafesina Gisela Scaglia presentará una mesa de gobernadores y del jefe de Gobierno, Jorge Macri. Habrá otros paneles sobre la historia del PRO como fuerza política o sobre federalismo fiscal. Y el cierre será para Vidal y Macri.



Otro relanzamiento



El de la Fundación Pensar no será el único acto. También habrá otra actividad para relanzar el PRO bonaerense, luego de que Macri consiguiera desalojar de su conducción al bullrichismo y ubicar al frente a Cristian Ritondo y a la intendenta de Vicente López, Soledad Martínez. Ambos formalizarán su arribo al partido en otro acto, donde se mostrarán con los 16 intendentes del PRO.



Además, Macri viene trabajando en mostrar que el PRO también tiene dirigentes jóvenes. Para eso, están desarrollando una escuela de formación de dirigentes del partido, que se va a llamar Generación 3.0. La idea es salir a disputarle a La Libertad Avanza el segmento de jóvenes que la favoreció en 2023.



Todo esto se discutió en el último encuentro de la cúpula del PRO, del que participaron los gobernadores Torres y Frigerio (por Zoom); la intendenta Soledad Martínez y Ritondo; el intendente de Mar del Plata, Guillermo Montenegro, además de Vidal y Diego Santilli, quien estuvo a cargo de dejar un mensaje pacificador para Milei al final de ese encuentro: “El PRO es un espacio que ayuda desde su identidad a este Gobierno para que le vaya bien”.

Jorge Macri no pudo participar, pero aún así se abordó la situación de la Ciudad. Analizaron cómo el Gobierno de Milei comenzó a cumplir el fallo de la Corte que ordenaba aumentar la coparticipación de la Ciudad, pero no lo hizo aumentando las transferencias automáticas, sino sumando la diferencia en algunas transferencias discrecionales que se pueden cortar en cualquier momento. Por este motivo, la Corte ya citó a Jorge Macri y al ministro de Economía nacional, Luis Caputo. La otra cuestión que analizaron es el intento de dejar de transferir los subsidios a los colectivos en la Ciudad. Dos cuestiones ríspidas que seguirán.