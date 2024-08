En la Cámara de Diputados el bloque de La Libertad Avanza evitó que la media docena de legisladores libertarios que se reunieron con genocidas presos fueran expulsados del cuerpo. Durante la sesión, lograron el rechazo al pedido de apartamiento del reglamento para votar el proyecto de expulsión de los legisladores oficialistas que había presentado la diputada de Unión por la Patria, Gisela Marziotta. "Porque representamos un proyecto que tiene 30.000 compañeros detenidos desaparecidos, a las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, a los HIJOS que recuperaron su identidad, pedímos la expulsión de los diputados de La Libertad Avanza", pidió la diputada en el recinto. No hubo caso, los legisladores del radicalismo colaboraron para que no avanzara la expulsión. Ahora resta esperar que la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento, la oposición logre avanzar en la creación de una comisión investigadora sobre lo ocurrido.

“Se llenan la boca hablando del Juicio a las Juntas pero acá votaron en contra”, dijo a Página/12 el diputado del Frente de Izquierda Nicolás del Caño sobre los diputados radicales que se abroquelaron con LLA y el PRO para blindar a los libertarios. "Afuera las ratas de la UCR", lanzó el expresidente de la Juventud Radical de CABA, Agustín Rombolá, en una publicación en redes sociales.



El escándalo involucra a los libertaros Beltrán Benedit, Guillermo Montenegro, Alida Ferreyra, María Fernanda Araujo, Lourdes Arrieta y Rocío Bonacci que visitaron y se fotografiaron junto a los genocidas condenados Alfredo Astiz, Carlos Guillermo Suárez Mason y Antonio Pernías, entre otros.

“Este hecho es gravísimo y no puede no ser tratado al inicio de la sesión, no queremos ser cómplices de eso”, aseguró el diputado del Frente de Izquierda, Nicolás del Caño, quien solicitó una moción de orden para tratar el repudio a los legisladores libertarios al comienzo de la sesión. Pero fue rechazada con 113 votos negativos, 112 afirmativos y cuatro abstenciones. Para que fracase, fue clave la votación de la mayoría de los diputados de la Unión Cívica Radical.

Luego, se votó otro pedido de apartamiento realizado por el jefe de bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, para tratar el proyecto de expulsión de los libertarios presentado por la diputada Gisela Marziotta. “Cuando uno es diputado, es diputado las 24 horas, los 7 días de la semana, los 365 días del año y los cuatro años que dura el mandato”, sostuvo Marziotta y añadió que “fue una visita de diputados, que pertenecen al poder legislativo, una de las tres patas del Estado, que sostienen la democracia, democracia que atentaron los genocidas”. La iniciativa también fue rechazada, por 121 votos negativos, 102 positivos y cinco abstenciones. Un hecho insólito fue la votación de la libertaria Rocío Bonacci, una de las legisladoras que participó de la visita a genocidas, quien se confundió y votó a favor de su propia expulsión.

Para este jueves a las 12:30 está agendada la reunión de la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamentos, presidida por la diputada del PRO Silvia Lospennato. Allí, la oposición buscará aprobar la creación de una comisión de investigación que indague, entre otros aspectos, el nivel de involucramiento de las autoridades de la Cámara en la visita al penal de Ezeiza y la posible existencia de un proyecto de ley para lograr la impunidad de los genocidas.



Informe: Juan Pablo Pucciarelli